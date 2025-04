Netflix legt vor Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 zu 📈Werden die Zahlen die Stimmung an der Wall Street stützen?🗽

Die Netflix-Aktie (NFLX.US) legt heute vor der Veröffentlichung des wichtigen Quartalsberichts fĂŒr das erste Quartal 2025 um etwas mehr als 0,5 % zu. Die Wall Street dĂŒrfte die Ergebnisse genau beobachten, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der enttĂ€uschende Bericht von Netflix im Jahr 2022 einer starken Korrektur am US-Aktienmarkt vorausging und BefĂŒrchtungen einer konsumgetriebenen Rezession auslöste. Vor diesem Hintergrund gilt das Unternehmen nun als eine Art „Lackmustest“ fĂŒr die Stimmung im Bereich der diskretionĂ€ren Ausgaben – und möglicherweise auch fĂŒr die allgemeine Stimmung der Anleger gegenĂŒber US-Konsumaktien.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen  â–ș Netflix WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker: NFLX  Die entscheidende Frage lautet: Kann Netflix den RezessionsĂ€ngsten standhalten und sich inmitten der makroökonomischen Unsicherheit als widerstandsfĂ€hig erweisen? Was erwarten die Anleger diesmal? Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen bestĂ€tigt hat, die Veröffentlichung der vierteljĂ€hrlichen Zahlen zum Abonnentenwachstum und zum ARPU (durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer) einzustellen. Dies bedeutet weniger Transparenz bei den wichtigsten Wachstumskennzahlen und mehr Interpretationsdruck fĂŒr die Anleger. Das Unternehmen gibt an, diese Zahlen nur bei Erreichen bestimmter Meilensteine zu veröffentlichen. Die OptionsmĂ€rkte preisen nach dem heutigen Bericht eine implizite VolatilitĂ€t der Aktie von 8,5 % ein.  Erwartungen – Die Messlatte liegt (wieder) hoch Umsatz: 10,5 Mrd. USD gegenĂŒber 9,37 Mrd. USD im Vorjahr und Netflix' eigener Prognose von 10,42 Mrd. USD

EPS: 5,68 USD gegenĂŒber 5,28 USD im Vorjahr und Netflix' Prognose von 5,58 USD Die Anleger sind optimistisch und erwarten, dass die Unternehmensgewinne und -umsĂ€tze etwas höher ausfallen werden als von Netflix selbst prognostiziert. Ende 2024 hatte Netflix 301,6 Millionen Abonnenten weltweit. Bislang haben sich das Umfang und die QualitĂ€t der Inhalte in einer höheren Kundenbindung, einem Abonnentenwachstum und einer Preissetzungsmacht niedergeschlagen. Netflix verzeichnete 2024 einen Umsatzanstieg von 16 % gegenĂŒber dem Vorjahr, wobei die operative Marge von 21 % auf 27 % stieg. Das Abonnentenwachstum erreichte 41 Millionen neue Nutzer und brach damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2020. Die StĂ€rke der Plattform lag in Hits wie der zweiten Staffel von „Squid Game“, dem US-DebĂŒt von WWE Raw und der Original-Drama-Serie „Adolescence“ – allesamt wichtige Faktoren fĂŒr die Kundenbindung. Der derzeitige Optimismus des Marktes gegenĂŒber Netflix spiegelt die erfolgreiche Vergangenheit wider, aber ist die Zukunft auch so rosig? FĂŒr das zweite Quartal 2025 erwarten die MĂ€rkte folgende Ergebnisse: Umsatz: 10,88 Mrd. USD

EPS: 6,24 USD Dies wĂŒrde die FĂ€higkeit von Netflix bestĂ€tigen, nicht nur die wirtschaftliche Krise zu ĂŒberstehen, sondern auch trotz der ZurĂŒckhaltung der Verbraucher weiter zu wachsen.  Kommentar der Wall Street Die Analysten der Bank of America bleiben optimistisch und bezeichnen Netflix als eines der widerstandsfĂ€higsten Medienunternehmen inmitten der jĂŒngsten VolatilitĂ€t. Sie argumentieren, dass die Nachfrage nach Unterhaltung auch in Zeiten des Abschwungs stark bleibt, da die Verbraucher wahrscheinlich nicht vollstĂ€ndig auf erschwingliche Inhalte fĂŒr zu Hause verzichten werden. Raymond James vertritt eine Ă€hnliche Ansicht und nennt Netflix als eine der „defensivsten Aktien“ im Bereich der digitalen Medien. Unterdessen hebt Bloomberg Intelligence die ehrgeizigen Ziele von Netflix hervor: Verdopplung des Umsatzes und Verdreifachung des EBIT bis 2030 bei einer operativen Marge von 40 %. Mit geschĂ€tzten 18 Millionen neuen Abonnenten pro Jahr und einem wachsenden WerbegeschĂ€ft, das bis 2030 einen Umsatz von 9 Milliarden US-Dollar (ca. 11 % des Gesamtumsatzes) erreichen soll, ist Netflix fĂŒr langfristige AufwĂ€rtspotenziale gut positioniert.  Technische Daten der Aktie (D1-Chart) Chartanalyse Die Netflix-Aktie befindet sich weiterhin in einem langfristigen AufwĂ€rtstrend. WĂ€hrend der jĂŒngsten Marktkorrektur hielt die Aktie die 200-Tage-EMA-UnterstĂŒtzung bei 850 USD und ist seitdem um ĂŒber 15 % gestiegen. Der wichtigste technische Widerstand liegt nun bei der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 USD. Der bevorstehende Bericht – in Ermangelung von Daten zu Abonnentenzahlen und ARPU – könnte das Vertrauen der Anleger auf die Probe stellen und das Risiko von Marktinterpretationen erhöhen.   Bewertungsmultiplikatoren Netflix wird mit einem KGV von fast 50 und einem 12-Monats-Forward-Multiple von rund 40 mit einem Aufschlag gegenĂŒber dem Indexdurchschnitt gehandelt. Diese Bewertung lĂ€sst wenig Spielraum fĂŒr Fehler – selbst ein „starker“ Bericht könnte nicht ausreichen, um die Aktie deutlich nach oben zu treiben. Allerdings stĂŒtzen eine starke Kapitalallokation, ein steigender ROIC und sinkende WACC weiterhin die These einer langfristigen Wertschöpfung.   Quelle: xStation5 von XTB   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

