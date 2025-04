Auch wenn die Quartalszahlen des Streaming-Giganten Netflix (Ticker: NFLX) schon rund zwei Wochen her sind und ist die Performance in der Aktie folgend auf diese mit der Markierung neuer Allzeithochs dennoch einen näheren Blick wert. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Netflix Handelsideen 🔴 Netflix Prognose & Ausblick ► Netflix WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker: NFLX So verkündete Netflix einen deutlich höher als erwartet liegenden Gewinn pro Aktie von 6,61 USD gegenüber 5,71 USD erwartet bei einem Umsatz von 10,54 Mrd. USD gegenüber 10,52 Mrd. USD erwartet aus. Als Grund führte Netflix an, dass man deutlich höhere Abonnement- und Werbeeinnahmen verzeichnet hätte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zur Erinnerung: Netflix hatte Ende Januar seine Preise pauschal erhöht und den Standardtarif auf 17,99 US-Dollar pro Monat, den werbefinanzierten Tarif auf 7,99 US-Dollar und den Premium-Tarif auf 24,99 US-Dollar angehoben. Als ich erstmals auf die Zahlen blickte, war ich noch irritiert, dass ich keine „Net Paid Subscribers“ im Bericht fand, erinnerte mich dann aber an Netflix Entscheidung, diese zukünftig ab Q1 2025 nicht mehr zu veröffentlichen. Für das Jahr 2025 rechnet Netflix mit einem Umsatz zwischen 43,5 und 44,5 Milliarden US-Dollar, was stark anmutet, ausgehend von den jüngsten Turbulenzen an den globalen Aktienmärkten folgend auf die Trump’schen Importzölle, erklärte konkret: „Es gibt keine wesentlichen Änderungen unserer allgemeinen Geschäftsaussichten“. Und blickt man auf die Aktienkursentwicklung so offenbart sich, dass diese Einschätzung die Anleger zu teilen scheinen, getreu dem Motto: „Panem et Circenses“ (dt. „Brot und Spiele“), was man auch sehr konkret ebenso formulierte, Co-CEO Greg Peters sagte: „Wir sind auch zuversichtlich, dass die Unterhaltungsbranche in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in der Vergangenheit immer recht widerstandsfähig war. Netflix hat sich ebenfalls als recht widerstandsfähig erwiesen. Wir haben in diesen schwierigen Zeiten keine größeren Auswirkungen festgestellt, wenn auch in einer viel kürzeren Unternehmensgeschichte“. Dennoch erachte ich die Aktie als kurzfristig stark überdehnt auf der Oberseite, wäre nicht überrascht, käme es zeitnah zu einem nochmaligen Test der 1.000 USD Region. Außer Frage steht, dass Netflix als Beimischung in einem gut diversifizierten Portfolio weiter durchaus seine Daseinsberechtigung haben dürfte, mit dem verstärkten Setzen auf Werbung, um das verlangsamte Abonnentenwachstum abzufedern, einen cleveren Schachzug vollzogen haben dürfte, wobei man sich hier verstärkt auf eine Ad-Tech-Plattform fokussiert, von der man sich verspricht, bessere Messungen, eine optimierte Zielgruppenansprache, innovative Werbeformate und erweiterte programmatische Funktionen anzubieten. Netflix Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

