NFP - Warum der US Arbeitsmarktbericht morgen so wichtig ist!

Die Finanzmärkte warten gespannt auf die NFP-Zahlen am morgigen Freitag, dem 5. Oktober 2023. Die Marktteilnehmer sehnen sich nach einem Arbeitsmarktbericht, der "genau richtig" ist. Doch für den morgigen Arbeitsmarktbericht deuten die Anzeichen eher auf einen "Zu heiß"-Bericht hin. Ein solcher Bericht könnte die Zinsen in die Höhe treiben und die Aktienkurse sinken lassen In diesem Artikel beschreiben wir die vom Konsensus (der Mehrheit der Marktteilnehmer) erwarteten Arbeitsmarktdaten als “genau richtig”. Wenn viel besser als erwartete Zahlen veröffentlicht werden, beschreiben wir diesen Ausgang als “zu heiß”. Falls der morgige Bericht unter den Erwartungen ausfallen sollte, beschreiben wir diesen Ausgang als “zu kalt”. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In diesem Artikel werden wir Ihnen beschreiben, welche Auswirkungen verschiedene Arbeitsmarktdaten auf die Märkte haben können Quelle: xStation5 von XTB Dass höhere Leitzinsen sich negativ auf die Gewinne von Aktien auswirken, muss wohl nicht mehr erklärt werden. Ein zu heißer Bericht würde die Marktteilnehmer nervös machen. Sie würden befürchten, dass die Federal Reserve die Zinsen noch länger hochhalten könnte, was zu steigenden Renditen für 10-jährige Staatsanleihen und wahrscheinlich fallenden Aktienmärkten führen würde. Im Gegensatz dazu können wir bei einer "genau richtigen" oder "Zu kalt"-Zahl erwarten, dass die Renditen zurückgehen und die Aktienmärkte eine bescheidene Rallye erleben. Was eine "Zu kalt"-Zahl betrifft, würde dies die Renditen moderat senken und wahrscheinlich eine kurzfristige Erleichterung bringen. Doch lassen Sie sich von dieser ersten Erleichterung nicht täuschen und denken Sie bitte nicht, dass ein plötzlich schlechter Arbeitsmarktbericht langfristig gut für die Aktienmärkte ist. Ein zu kalter NFP-Bericht mag kurzfristige Erleichterung bringen, aber langfristig betrachtet würde er erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Manchmal müssen wir vorsichtig sein, was wir uns wünschen, denn wenn die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Verlangsamung steigt - und die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung zunimmt - wird es für den S&P 500 schwierig sein, die 4.000er-Marke zu verteidigen. Die beste Entwicklung für die Aktienmärkte wäre nach wie vor eine "genau richtige" Zahl, die am unteren Ende des Spektrums liegt. Eine leichte Steigerung der Arbeitslosenquote und ein Rückgang der Löhne würden auf solides Wachstum hindeuten und gleichzeitig den Druck auf die Inflationsrate mildern. Dies würde sich positiv auf die Renditen auswirken und den Aktienmarkt unterstützen. HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

