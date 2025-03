Der Sportartikelhersteller Nike (Ticker: NKE) hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, die als durchwachsen bezeichnet werden dürfen, besonders der Ausblick mit sorgenvollem Blick auf negative Auswirkungen von Importzöllen stießen Investoren wohl negativ auf. Nike bleibt fundamental angeschlagen 🔴 Aktie für Investoren zunächst nicht attraktiv Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Nike Handelsideen 🔴 Nike Prognose & Ausblick ► Nike: US6541061031 | WKN: 866993 | Ticker: NKE So warnte Nike davor, dass die Umsätze im laufenden Quartal um einen zweistelligen Prozentsatz sinken könnten, resultierend aus Importzöllen, aber auch sinkendem Verbrauchervertrauen und einer zähen Trendwende, die bereits im Laufe des Jahres 2024 angekündigt wurde. Konkret sagte CFO Matt Friend, dass Nike für das laufende Geschäftsquartal mit einem Umsatzrückgang am „unteren Ende“ des „mittleren Zehnerbereichs“ rechnet, man zudem erwarte, dass die Bruttomarge zwischen 4 und 5 Prozentpunkten sinken dürfte, wobei Nike sich immer noch mit hohen Lagerbeständen und einem Abbau dieser konfrontiert sieht und erwartet, dass dieser voraussichtlich bis ins Geschäftsjahr 2026 andauern wird. Schauen wir auf die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal: Nike wies einen Gewinn pro Aktie von 54 Cent gegenüber erwarteten 29 Cent aus und dass bei einem Umsatz von 11,27 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 11,01 Milliarden US-Dollar seitens der Wall Street. Das entspricht einem Umsatzrückgang von etwa 9 % gegenüber 12,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal, der Gewinn brach um satte 32% im Vergleich zum Vorjahresquartal ein. Und auch im Berichtszeitraum sank die Bruttomarge von Nike um 3,3 Prozentpunkte auf 41,5 %, lag unter der Erwartung der Wall Street von 41,8 %. Besonders beunruhigt dürften Investoren auf die Importzölle auf in China gefertigte Waren sein, wovon besonders Nike negativ betroffen ist. Mit Blick auf die Hunderte von Zulieferern und Hersteller, mit denen Nike zusammenarbeitet, sind etwa 24% in China ansässig. Wenn Nike also nun nicht die Preise erhöht, um die Zölle auszugleichen und die Kosten nicht vollständig auf die Zulieferer abwälzen kann, werden die Gewinnmargen von Nike sehr wahrscheinlich weiter sinken. Der Grund, warum man Preisanhebungen seitens Nike skeptisch gegenübersteht ist, dass man mit angehobenen Preisen schwierig(er) wieder auf den im Rahmen der Turnaround-Strategie angekündigten Wachstumspfad kommt. Dann ist dort das sich deutlich eintrübende Verbrauchervertrauen im Schlüsselmarkt in den USA, kurz: die fundamentalen Gegebenheiten für das Unternehmen sind alles andere als positiv und die Aktie für Investoren meiner Einschätzung nach eher unattraktiv. Technisch sehe ich einen Turnaround in der Tat erst mit einer Rückeroberung und halten oberhalb der 80 USD Marke. Nike Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

