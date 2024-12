Einer der großen Verlierer des Jahres 2024 an der Wall Street war die Aktie von Nike (Ticker: NKE), die zum Donnerstagschlusskurs rund 27% unter dem Kurs zum Jahresbeginn notierte während der S&P 500 kurz vor Weihnachten fast mit einem Jahresplus von +27% aufwartet – daran konnten auch die nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen nichts ändern. Nike Quartalszahlen solide, aber Turnaround braucht Zeit 🔴 Aktie erst über $90 interessant Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Nike Handelsideen 🔴& Ausblick ► Nike WKN: 866993 | ISIN: US6541061031 | Ticker: NKE Vorbörslich notiert die Aktie von Nike nahezu unverändert, trotz des Umstands, dass die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal durchaus stark eingeordnet werden können. So wies Nike einen Gewinn pro Aktie von 78 Cent gegenüber erwarteten 63 Cent bei einem Umsatz von 12,35 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 12,13 Milliarden US-Dollar aus. Was die Marktteilnehmer zögerlich hat werden lassen scheint, dass der Turnaround Nikes unter dem neuen CEO Elliott Hill etwas länger dauern dürfte als erwartet. Hill stellte am Donnerstag seine Strategie vor, das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen, nachdem Nike den jüngsten Umsatz- und Gewinnrückgang in den vorangegangenen Quartalen auf hohe Discounts zurückgeführt hatte. Bis jetzt hat man sich seitens Nike auf Werbeaktionen verlassen, um den Umsatz wieder anzukurbeln, nun plant man ergänzend sein Online-Geschäft wieder auf ein Vollpreismodell umzustellen. Aber sowohl CEO Hill als auch CFO Matt Friend stellten heraus, dass Nike zunächst Altbestände über „weniger profitable Kanäle“ aggressiv abverkaufen müsse. Konkret sagte Hill: „Was ich gesehen habe, ist, dass der Traffic bei Nike Direct, digital und physisch, nachgelassen hat, weil uns die Neuheit der Produkte fehlt und wir keine inspirierenden Geschichten liefern“ und führte weiter aus: “Das Ergebnis ist, dass wir viel zu werblich geworden sind ... Zu Beginn des Jahres lieferten unsere digitalen Plattformen etwa eine 50/50-Aufteilung zwischen Vollpreis- und Aktionsverkäufen. Die Höhe der Preisnachlässe wirkt sich nicht nur auf unsere Marke aus, sondern stört auch den gesamten Markt und die Rentabilität unserer Partner.“ Das macht sich aktuell in zu erwartend niedrigeren Bruttogewinnmargen im Weihnachtsgeschäft bemerkbar, wo man seitens Nike mit 3 bis 3,5 Prozentpunkten niedrigeren Margen rechnet. Nike erwartet zudem, dass die Umsätze im niedrigen zweistelligen Bereich sinken dürften, noch einmal unter der Erwartung der Analysten der Wall Street. Um die Aktie von Nike als Investment wieder attraktiv zu erachten, müssen meiner Einschätzung nach nun nicht nur die strategischen Entscheidungen unter Hill Früchte tragen und der Turnaround sich beginnen in den kommenden Quartalszahlen widerzuspiegeln. Rein technisch muss es darüber hinaus zu einer Rückeroberung und Halten der Aktie über $90 kommen, einhergehend mit einem Bruch der seit September 2023 etablierten Abwärtsstruktur und Bruch über die Abwärtstrendlinie. Gelingt ein solcher Bruch höher, könnte Nike als Investmentidee ab Q2 2025 durchaus einen näheren Blick wert sein. Nike Chartanalyse – Daily: Quelle: 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

