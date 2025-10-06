Marktreaktion: Nikkei 225 steigt um +4,6 % auf Rekordhoch von 48.100 Punkten .

Japan Börse & Nikkei 225: Sanae Takaichi wird neue Premierministerin – Märkte reagieren mit Rally Einleitung Die politische Landschaft Japans erlebt einen bedeutenden Wechsel: Sanae Takaichi wurde zur neuen Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt und wird damit de facto die nächste Premierministerin Japans. Takaichi gilt als enge Vertraute des verstorbenen Shinzo Abe und steht für eine Fortsetzung seiner wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik. Ihre Wahl löste an der Japan Börse eine deutliche Rally aus – der Nikkei 225 erreichte ein neues Allzeithoch. 🔑 Key Takeaways Politische Kontinuität: Takaichi setzt auf Abe-ähnliche Wachstumsstrategien mit expansiver Fiskalpolitik.

Yen-Schwäche: Japanische Währung fällt unter ¥150/USD, da Anleger auf „Takaichi-Trade“ setzen. 🏛️ Politischer Hintergrund Die Liberaldemokratische Partei (LDP), die Japan fast ununterbrochen seit den 1950er-Jahren regiert, wählte Sanae Takaichi zur Nachfolgerin von Shigeru Ishiba.

Takaichi steht für: Aggressive Konjunkturmaßnahmen mit Fokus auf Staatsinvestitionen und Industriepolitik.

Steuererleichterungen für Haushalte und Unternehmen.

Enge Abstimmung mit der Bank of Japan (BoJ), um ein expansives geldpolitisches Umfeld zu sichern. Ihr Programm sieht hohe öffentliche Ausgaben in Schlüsselbranchen wie Verteidigung, Halbleiter und Künstliche Intelligenz (KI) vor. 💹 Reaktion der Märkte: Nikkei 225 auf Rekordhoch Die Wahl Takaichis löste eine starke Marktreaktion aus: Der Nikkei 225 stieg um +4,6 % auf 48.100 Punkte – ein neues Rekordniveau.

Besonders Technologie-, Industrie- und Immobilienwerte profitierten von der Aussicht auf billiges Geld und staatliche Förderung .

Der Begriff „Takaichi Trade“ macht bereits die Runde: Anleger rotieren aus Anleihen in Aktien, da Fiskalexpansion und eine verzögerte Zinserhöhung der BoJ erwartet werden. 💴 Geldpolitik & Yen-Bewegung Vor der Wahl wurde die Wahrscheinlichkeit einer BoJ-Zinserhöhung bis Jahresende auf etwa 70 % geschätzt – nach Takaichis Sieg fiel sie auf rund 50 %. Kurzfristige Anleiherenditen sanken aufgrund der gesunkenen Zinserwartungen.

Langfristige Renditen stiegen wegen wachsender Haushaltsdefizite.

Der Yen verlor 0,7 % gegenüber dem US-Dollar und fiel unter die Marke von ¥150. 📝 Fazit: Japan Börse & Nikkei 225 im Fokus Die Wahl von Sanae Takaichi zur Premierministerin markiert eine Fortsetzung der Abenomics-Ära. Anleger interpretieren ihre Politik als klares Signal für Wachstum und geldpolitische Lockerung. Während der Nikkei 225 neue Höhen erklimmt, schwächt sich der Yen weiter ab – ein klassischer „Risk-on“-Effekt.

