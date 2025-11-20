Nvidia Aktie: KI-Superstar überzeugt mit Rekordzahlen – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🚀

Das Wichtigste in Kürze Quartalszahlen übertreffen erneut alle Erwartungen

Rechenzentren & KI-Geschäft dominieren das Wachstum

Diversifiziertes Wachstum: Gaming, Visualisierung & Robotik ziehen an

Die Nvidia Aktie zählt derzeit zu den stärksten und meistdiskutierten Werten weltweit. Als größter Profiteur des KI-Booms liefert Nvidia erneut beeindruckende Quartalszahlen – und übertrifft sämtliche Erwartungen der Wall Street. Mit einer starken Prognose für das kommende Quartal und einer massiven Nachfrage nach GPUs stellt sich die Frage: Sollte man jetzt Nvidia Aktien kaufen – oder ist die Rallye bereits zu weit gelaufen? ► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA.US geschrieben von Jens Klatt ⭐ Key Takeaways 📈 1. Quartalszahlen übertreffen erneut alle Erwartungen Nvidia meldet ein außergewöhnlich starkes drittes Quartal: Gewinn pro Aktie: 1,30 USD (vs. 1,25 USD erwartet)

Umsatz: 57,01 Mrd. USD (vs. 54,92 Mrd. USD erwartet)

Gewinnanstieg: +65 % YoY

Ausblick Q4: 65 Mrd. USD Umsatz (deutlich über Analystenprognose)

Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Plus von über 4 %. 🤖 2. Rechenzentren & KI-Geschäft dominieren das Wachstum Nvidia profitiert massiv vom globalen KI-Infrastrukturboom: Rechenzentren-Umsatz: 51,2 Mrd. USD (+66 % YoY)

Davon 43 Mrd. USD Compute (GPU-Verkäufe)

Starke Nachfrage nach GB300- und Blackwell-Ultra-Chips

Netzwerk-Sparte: 8,2 Mrd. USD Umsatz

Große Tech-Konzerne wie Microsoft, Amazon, Meta & Google investieren über 380 Mrd. USD in KI-Kapazitäten – ein direkter Wachstumsmotor für Nvidia. 📊 3. Diversifiziertes Wachstum: Gaming, Visualisierung & Robotik ziehen an Neben KI liefert Nvidia auch in anderen Segmenten starke Zahlen: Gaming: +30 % (4,3 Mrd. USD)

Professionelle Visualisierung: +56 %

Automobil & Robotik: +32 % Wachstum

Trotz Exportbeschränkungen in China bleibt Nvidia global auf Wachstumskurs. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 📌 Fazit: Nvidia Aktie – jetzt Aktien kaufen? Die Nvidia Aktie bleibt ein absolutes Schwergewicht im KI-Boom und zeigt keinerlei Schwäche.

👉 Fundamentaldaten: extrem stark

👉 Nachfrage nach KI-Chips: weiterhin größer als das Angebot

👉 Ausblick: sehr optimistisch

👉 Risiken: hohe Bewertung, geopolitischer Druck (v. a. China-Exportlimits) Fazit:

Wer langfristig an die globale Skalierung künstlicher Intelligenz glaubt, findet in Nvidia einen der klaren Marktführer. Rücksetzer könnten attraktive Chancen zum Aktien kaufen bieten, während Momentum-Investoren weiterhin auf starkes Wachstum setzen können. Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Nvidia Aktie FAQ 1: Warum ist die Nvidia Aktie gestiegen? Die Nvidia Aktie steigt aufgrund deutlich besserer Quartalszahlen, starkem Wachstum im KI-Rechenzentren-Geschäft und einer überdurchschnittlich optimistischen Umsatzprognose. FAQ 2: Sollte man Nvidia Aktien kaufen? Wer langfristig an den KI-Boom glaubt, findet in Nvidia einen führenden Anbieter. Die Aktie ist hoch bewertet, aber Rücksetzer gelten oft als attraktive Kaufgelegenheiten. FAQ 3: Wie waren die aktuellen Nvidia Quartalszahlen? • Gewinn: 1,30 USD pro Aktie

• Umsatz: 57,01 Mrd. USD

• KI-Rechenzentren: 51,2 Mrd. USD Umsatz (+66 %)

• Prognose Q4: 65 Mrd. USD FAQ 4: Was ist der größte Wachstumstreiber für Nvidia? Das KI-Rechenzentren-Geschäft ist mit Abstand der wichtigste Wachstumstreiber. Die Nachfrage nach GPUs für künstliche Intelligenz ist weltweit extrem hoch. FAQ 5: Welche Risiken gibt es bei Nvidia? • hohe Bewertung

• Exportbeschränkungen nach China

• Abhängigkeit von großen Hyperscalern wie Microsoft & Amazon FAQ 6: Ist Nvidia weiterhin Marktführer im KI-Bereich? Ja. Nvidia dominiert den Markt für KI-GPUs mit einem globalen Marktanteil von über 80 %. Die Blackwell- und GB300-Chipserien verstärken diesen Vorsprung weiter.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.