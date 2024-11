Am Mittwochabend lagen alle Augen auf dem Chiphersteller Nvidia (Ticker: NVDA) und den Quartalszahlen, eventuell besonders auf dem Ausblick fĂŒr das laufende GeschĂ€ftsquartal ausgehend vom Umstand, dass die ausgehend von der Marktkapitalisierung derzeit wertvollste Firma der Welt basierend auf der Marktkapitalisierung auf den breiten Markt und hier besonders den Nasdaq 100 ausstrahlt.  Nvidia erneut mit starken Quartalszahlen – Aktie reagiert verhalten Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔮 Nvidia Handelsideen 🔮 & Ausblick â–ș Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Und Nvidia konnte ĂŒberzeugen, lieferte Zahlen fĂŒr das abgelaufene Quartal die ĂŒber der Erwartung lagen und auch einen soliden Ausblick fĂŒr das laufende GeschĂ€ftsquartal und dennoch notiert die Aktie vorbörslich marginal im Minus zum gestrigen Schlusskurs. Blicken wir zunĂ€chst auf die Zahlen: Nvidia wies einen Gewinn pro Aktie von 81 Cent gegenĂŒber erwarteter 75 Cent aus und einen Umsatz von 35,08 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 33,16 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem Umsatzwachstum von 94 % auf Jahresbasis. Das entspricht einer Verlangsamung des Umsatzwachstums der letzten drei Quartale, wo dieses auf Jahressicht um 122 %, 262 % bzw. 265 % stieg. FĂŒr das laufende GeschĂ€ftsquartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von etwa 37,5 Milliarden US-Dollar plus/minus 2 %, leicht ĂŒber der Erwartung der Wall Street, die mit 37,08 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Besonders die neuste Generation von KI-Chips namens Blackwell stand im Fokus, kurz zur Erinnerung: Nvidia ist der Hauptnutznießer des anhaltenden Booms im Bereich kĂŒnstliche Intelligenz. Der massive Umsatzanstieg ist auf das GeschĂ€ft von Nvidia mit Rechenzentren zurĂŒckzufĂŒhren, das UmsĂ€tze aus KI-Prozessoren und zugehörigen Teilen verzeichnet und den Großteil des Umsatzes von Nvidia ausmacht. In diesem Zusammenhang verzeichnete Nvidia in seiner Rechenzentrumsabteilung einen Umsatz von 30,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 112 % gegenĂŒber dem Vorjahr entspricht, deutlich ĂŒber der Erwartung der Wall Street Analysten, die mit einem Umsatz von 28,82 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Nun haben viele Endkunden von Nvidia, wie Microsoft, Oracle und OpenAI, eben diesen Chip der neusten Generation, Blackwell, erhalten, laut CFO Colette Kress wurden 13.000 Muster des Chips an Kunden ausgeliefert, CEO Jensen Huang ergĂ€nzte, dass Blackwell „in voller Produktion“ sei. Die Auslieferungen von Nvidias Blackwell-Chips werden im nĂ€chsten Jahr anlaufen und laut Kress ist Nvidia auf dem besten Weg, im vierten Quartal des Unternehmens ‘mehrere Milliarden Dollar“ an Blackwell-Einnahmen zu erzielen. Kress ergĂ€nzte, dass bei Blackwell-Systemen mit gewissen LieferengpĂ€ssen zu rechnen sei und man erwarten dĂŒrfe, dass die Nachfrage nach Blackwell im GeschĂ€ftsjahr 2026 fĂŒr mehrere Quartale das Angebot ĂŒbersteigen dĂŒrfte. CEO Jensen Huang wurde im Analyst Call zudem gefragt, ob potenzielle Zölle unter der Trump-Administration Auswirkungen auf Nvidia haben wĂŒrden, besonders blickend auf China. „Was auch immer die neue Regierung entscheidet, wir werden die Regierung und das höchste Mandat natĂŒrlich unterstĂŒtzen“, sagte Huang und fĂŒgte hinzu, dass das Unternehmen ‚alle Vorschriften, die kommen, vollstĂ€ndig einhalten‘ werde. Trading-technisch bin ich fĂŒr die Aktie am Donnerstag zunĂ€chst zurĂŒckhaltend, möchte fĂŒr eine Positionierung in den Jahresschluss und einen Trade, der auf eine Jahresend-Rallye spekuliert und Nvidia dann realistisch in Gefilde um $160 und somit auf neue Allzeithochs brechen sieht, ĂŒber $148 brechen sehen bzw. in der Folge dann ĂŒber $150. Sollten wir hingegen am heutigen Handelstag und in den Wochenschluss unter $138 fallen und schließen, wĂ€re in den kommenden Tagen nicht auszuschließen, dass wir noch einmal in Gefilde um $130 zurĂŒcksetzen. Nvidia Aktie Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

