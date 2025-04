Nvidia kündigt 500-Milliarden-Dollar-Plan für KI-Fertigung in den USA an

Nvidia kündigte Pläne zum Bau von KI-Supercomputern in den Vereinigten Staaten an, die in den nächsten vier Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar in die heimische KI-Infrastruktur fließen lassen sollen. Das Unternehmen hat über eine Million Quadratmeter Produktionsfläche in Arizona und Texas in Auftrag gegeben. Die Produktion von Blackwell-Chips hat in den Phoenix-Werken von TSMC begonnen, während mit Foxconn in Houston und Wistron in Dallas neue Produktionsanlagen gebaut werden. Die Massenproduktion in diesen texanischen Werken wird in 12 bis 15 Monaten erwartet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Diese Investition erfolgt vor dem Hintergrund sich wandelnder Handelspolitiken. Während einige Halbleiterprodukte vorübergehend von Zöllen befreit wurden, deutete Handelsminister Lutnick an, dass für diese Waren in den kommenden Monaten separate Zölle gelten würden. Präsident Trump wies darauf hin, dass seine Regierung „Halbleiter und die GESAMTE ELEKTRONIK-LIEFERKETTE“ auf mögliche Zölle hin untersucht. „Die Motoren der weltweiten KI-Infrastruktur werden zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gebaut“, sagte CEO Jensen Huang und betonte, dass die heimische Fertigung dazu beitragen würde, die Nachfrage zu decken und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken. Die Ankündigung folgt auf Berichte, wonach Nvidia die Exportkontrollen für seinen H20-Chip umgangen hat, nachdem es höhere Investitionen in die KI-Infrastruktur in den USA versprochen hatte. Nvidia (D1) Chartanalyse Nvidia befindet sich beim Trading knapp unterhalb des Widerstands beim 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Level. Bullen werden versuchen, dieses Level zu durchbrechen, während Bären eine Bewegung in Richtung des 78,6 %-Retracement-Levels anstreben könnten. Der RSI zeigt weiterhin eine bullische Divergenz, und der MACD expandiert nach einem bullischen Crossover. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.