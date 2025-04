Nvidia legt vor der Eröffnung der Wall Street um 6 % zu – 5,5 Mrd. $ Belastung und neue Exportbeschränkungen für KI-Chips 📉

Die Aktien von Nvidia (NVDA.US) sind seit den Tiefstständen Anfang April um fast 25 % gestiegen, aber heute sind sie im vorbörslichen Handel in den USA um fast 6 % gefallen. Der Rückgang ist auf kostspielige neue Exportbeschränkungen für die Chips des Unternehmens zurückzuführen, die für China bestimmt sind. Neben Nvidia werden auch mehrere andere Halbleiteraktien um einige Prozent niedriger gehandelt, darunter AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US) und Super Micro Corp (SMCI.US). Der Sektor wird auch durch schwache Ergebnisse von ASML (ASML.NL) belastet, was zu einem Kursverlust von mehr als 6 % bei den Aktien des wichtigen europäischen Chipherstellers führte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gestern gab Nvidia bekannt, dass das Unternehmen mit Kosten in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar rechnet, die sich auf den kommenden Quartalsbericht auswirken werden. Am Montag kündigte das Unternehmen einen 500 Milliarden US-Dollar schweren Investmentplan zum Bau von KI-Supercomputern ausschließlich in den Vereinigten Staaten an. Dies schützte das Unternehmen jedoch nicht vor den von der neuen US-Regierung verhängten Strafen.

Auslöser ist eine neue Runde amerikanischer Exportbeschränkungen für Chips, die für China bestimmt sind. Die US-Regierung hat beschlossen, Lizenzen für den Export des H20-Chips nach China, einschließlich Hongkong und Macau, sowie in Länder zu verlangen, deren Nvidia-Kunden Tochtergesellschaften von Unternehmen mit Sitz in diesen Regionen sind.

Am 9. April 2025 teilte die US-Regierung dem Unternehmen mit, dass für den Export von H20-integrierten Schaltkreisen – oder solchen mit ähnlichen Speicher- und Verbindungsbandbreitenfähigkeiten – eine Lizenz erforderlich sei. Am 14. April 2025 wurde dann klargestellt, dass diese Lizenzpflicht auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben würde.

Ziel der neuen Beschränkungen ist es, die Verwendung von Nvidia-Produkten in chinesischen Supercomputern oder militärischen Anwendungen zu verhindern. Die von Nvidia gemeldete finanzielle Belastung in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar bezieht sich auf Lagerbestände, Kaufverpflichtungen und damit verbundene Rücklagen im Zusammenhang mit H20-Produkten. Analysten von Wedbush stellten fest, dass der finanzielle Schlag an sich zwar relativ gering ist, aber die strategischen Aussichten für die Geschäftsexpansion von Nvidia erschwert. Der H20-Chip war der wichtigste KI-Prozessor, den Nvidia in China legal verkaufen durfte. Durch Trumps Entscheidung unterliegt dieser Chip nun Beschränkungen. Laut The Information haben chinesische Technologiegiganten wie Alibaba, ByteDance und Tencent im laufenden Quartal H20-Orders im Wert von mehr als 15 Milliarden US-Dollar aufgegeben. Nvidia wird diese nicht mehr erfüllen können. NVDA.US im Stundenchart Erwartet wird, dass die Nvidia-Aktie heute bei etwa 100 US-Dollar eröffnet. Je nach Marktreaktion bei der Eröffnung könnte es zu weiteren Abwärtsbewegungen oder einem möglichen Erholungsversuch kommen. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem mittelfristigen Abwärtskanal, der seit Dezember 2024 besteht. Der jüngste Aufschwung kam nahe der oberen Grenze dieses Preiskanals und der 200-Perioden-EMA (rote Linie) auf dem Stunden-Chart zum Stillstand. In einem extremen Szenario könnte die Aktie lokale Tiefststände nahe 85 $ pro Aktie erneut testen. Quellen: xStation5 von XTB Nvidia-Dashboards für Finanzkennzahlen Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

