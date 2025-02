Nvidia (Ticker: NVDA) hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das vierte Quartal bekannt gegeben und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Nvidia mit starken Quartalszahlen und starkem Ausblick 🔴 Aktie vor Attacke auf Allzeithochs? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Nvidia Handelsideen 🔴 Nvidia Prognose & Ausblick ► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Darüber hinaus lieferte Nvidia einen starken Ausblick für das laufende Geschäftsquartal. Insgesamt deuten sowohl die Zahlen als auch der Ausblick darauf hin, dass der Chiphersteller zuversichtlich ist, sein historisches, durch künstliche Intelligenz getriebenes Wachstum bis ins Jahr 2025 fortsetzen zu können. Blicken wir auf die Zahlen: Nvidia wies einen Gewinn pro Aktie: $0,89 bereinigt gegenüber $0,84 erwartet bei einem Umsatz von 39,33 Mrd. $ gegenüber 38,05 Mrd. $ erwartet aus. Für das erste Quartal erwartet Nvidia einen Umsatz von etwa 43 Milliarden US-Dollar, +/- 2 %, ebenfalls über der Erwartung der Wall Street von 41,78 Milliarden US-Dollar. Ausgehend hiervon impliziert dies für das erste Quartal ein jährliches Wachstum von etwa 65 % gegenüber dem Vorjahr. Pessimisten werden hier auf die Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 262 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres hinweisen, was eventuell auch die initial etwas durchwachsene Reaktion der Aktie in der Nachbörse erklärt. Zwar spiegeln sich diese stark zu interpretierenden Zahlen nicht im Kursverlauf der Aktie am Donnerstag wider, wo die Wall Street aktuell mit Abgabedruck folgend auf erneute Sorgen um Importzölle der Trump Administration zu kämpfen hat. Als diese Sorge sich aber noch nicht zeigte, handelte die Nvidia Aktie 1.75% fester in der Vorbörse – und das nach initialen Abschlägen gestern nachbörslich und einem Minus von rund 2%. Ausgehend hiervon scheint meiner Einschätzung nach nicht auszuschließen, dass es in der Aktie zeitnah zu einer Attacke auf die Allzeithochs um rund $152 kommt. Besonders der KI-Chip der nächsten Generation Blackwell lag bzw. liegt im Fokus der Marktteilnehmer: Nvidia CFO Colette Kress sagte, das Unternehmen erwarte im ersten Quartal einen "signifikanten Anstieg" der Verkäufe von Blackwell. seinem KI-Chip der nächsten Generation. Hier dürfte es im Jahr 2025 vor allem darauf ankommen, wie schnell das Unternehmen seine KI-Prozessoren der Generation Blackwell ausliefern kann. Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

