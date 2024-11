Nvidia: Probleme mit Überhitzung trüben Gewinnprognose 📉

Jüngste Berichte über Überhitzungsprobleme in den neuen Blackwell-Serverracks von Nvidia haben die Aktien des Unternehmens im vorbörslichen Handel um 3 % auf 137,92 $ fallen lassen und werfen einen Schatten auf die bevorstehende Bekanntgabe der Gewinne. Der Zeitpunkt dieser technischen Herausforderung ist besonders bedeutsam, da die Anleger in zwei Tagen den Quartalsbericht von Nvidia für das dritte Quartal erwarten. WICHTIGE FAKTEN: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Blackwell-Serverracks mit 72 Chips haben Überhitzungsprobleme, die mehrere Neukonstruktionen erfordern

Der Gewinn im dritten Quartal wird voraussichtlich ein Umsatzwachstum von 81 % im Vergleich zum Vorjahr auf 32,8 Milliarden US-Dollar verzeichnen

Die Aktie ist seit Jahresbeginn trotz der aktuellen Herausforderungen um 186,7 % gestiegen Die technischen Komplikationen bei Blackwell, die mit einer Überhitzung beim Anschluss mehrerer Chips in Server-Racks einhergehen, haben Bedenken hinsichtlich möglicher Verzögerungen bei der Bereitstellung aufkommen lassen. Nvidia hat diese Probleme jedoch als „normale und erwartete“ technische Iterationen bezeichnet und die fortlaufende Zusammenarbeit mit Cloud-Service-Anbietern betont. Diese Perspektive deutet darauf hin, dass die Probleme eher beherrschbar als katastrophal sein könnten. Die Reaktion des Marktes sollte im breiteren Kontext der dominierenden Position von Nvidia im Bereich der KI-Hardware betrachtet werden. Das Unternehmen fährt fort, die Produktion seiner aktuellen H100- und H200-Chips erfolgreich zu steigern und seine Führungsposition im Bereich der KI-Infrastruktur zu behaupten. Mit einem erwarteten Marktanteil von 66 % bis 2026 und einer Marktkapitalisierung von 3,48 Billionen US-Dollar bleibt die grundlegende Stärke von Nvidia intakt. Implizite Volatilität nach Gewinnen Quelle: Bloomberg Der bevorstehende Gewinnbericht wird für die Stimmung am Markt von entscheidender Bedeutung sein. Analysten erwarten außergewöhnliche Ergebnisse, aber die Anleger werden sich besonders auf den Kommentar des Managements zum Blackwell-Zeitplan und auf die Strategie zur Bewältigung der technischen Herausforderungen konzentrieren. Das breitere makroökonomische Umfeld, einschließlich der Zinspolitik der Federal Reserve, macht die Bewertung des Marktes noch komplexer. Historische Daten deuten auf eine potenzielle eintägige Bewegung von bis zu 8,78 % hin, mit einer durchschnittlichen EPS-Überraschung von 14,41 %. Während die unmittelbare Marktreaktion negativ ausgefallen ist, wird der langfristige Ausblick für Nvidia weiterhin durch die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur, staatliche KI-Projekte und Erweiterungen von Rechenzentren gestützt. Die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Wachstumskurs beizubehalten und gleichzeitig diese technischen Herausforderungen zu bewältigen, wird der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Anlegervertrauens sein. Die Lösung der Blackwell-Serverprobleme und die bevorstehende Bekanntgabe der Gewinne werden wahrscheinlich zu kurzfristiger Kursvolatilität führen. Die Reaktion des Marktes wird jedoch letztlich davon abhängen, ob das Management nachweisen kann, dass diese Herausforderungen tatsächlich normale Entwicklungshürden und keine wesentlichen Hindernisse für die Wachstumsstrategie von Nvidia darstellen. Im vorbörslichen Handel bewegt sich die Aktie nahe dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level bei 138,28 $. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte zu einem erneuten Test weiterer Unterstützungsniveaus führen. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

