NVIDIA-Quartalszahlen für Q4 2024/Ausblick: KI-Dominanz steht angesichts der DeepSeek-Herausforderung vor einer kritischen Bewährungsprobe

Während NVIDIA (Ticker: NVDA) sich darauf vorbereitet, seine Ergebnisse für das vierte Quartal am Mittwoch, den 26. Februar 2025, nach Börsenschluss zu veröffentlichen, wappnen sich die Anleger für den möglicherweise wichtigsten Ergebnisbericht in der Geschichte des Unternehmens. ► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Der nach Marktwert größte Chiphersteller der Welt hat in den letzten zwei Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erlebt, steht nun aber nach dem durch DeepSeek ausgelösten Ausverkauf im Januar, der kurzzeitig fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtete, unter verstärkter Beobachtung. Die implizite Marktbewegung von einem Tag beträgt basierend auf Optionsdaten etwa 9,87 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gewinnschätzungen Analysten erwarten für das vierte Quartal von NVIDIA folgende Zahlen:

Umsatz von 38,1 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 72 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,84 bis 0,85 US-Dollar, 64 % mehr als im Vorjahr

Umsatz aus Rechenzentren von 34,06 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 82 % gegenüber dem Vorjahr

Umsatz aus Spielen von 3,02 Milliarden US-Dollar

Umsatz aus professioneller Visualisierung von 507,3 Millionen US-Dollar

Umsatz aus der Automobilbranche von 459 Millionen US-Dollar

Bereinigte Bruttomarge von 73,5 %

Nettogewinn von ca. 19,6 Milliarden US-Dollar Gewinnschätzungen. Quelle: Bloomberg Prognose und Ausblick Die Prognose wird der wichtigste Bestandteil dieses Ergebnisberichts sein. Analysten prognostizieren für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von etwa 42,26 Milliarden US-Dollar, eine bereinigte Bruttomarge von etwa 72,1 % und Investitionsausgaben von 760 Millionen US-Dollar. Die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr 2026 liegen derzeit bei 198,63 Milliarden US-Dollar. Umstellung auf Blackwell-Chips Die Einführung und der Hochlauf der nächsten Blackwell-Chips von NVIDIA werden einer intensiven Prüfung unterzogen. Das Unternehmen hat angedeutet, dass diese Chips in diesem Quartal mehrere Milliarden Dollar Umsatz bringen werden, hat aber auch eingeräumt, dass die Nachfrage die Lieferkapazitäten übersteigt. Analysten werden nach Klarheit über Produktionszeitpläne und die Gesundheit der Lieferkette, den erwarteten Umsatzbeitrag von Blackwell in den kommenden Quartalen, die Übergangsdynamik zwischen der älteren Hopper-Architektur und Blackwell sowie frühes Kundenfeedback zu Leistungs- und Effizienzsteigerungen suchen. UBS-Analysten erwarten für das vierte Quartal einen Umsatz von Blackwell von etwa 9 Milliarden US-Dollar und prognostizieren, dass sich dieser im ersten Quartal 2025 auf über 20 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird. Sie gehen davon aus, dass dies einen erwarteten sequenziellen Rückgang der Hopper-Verkäufe um 5 % ausgleichen wird. Auswirkungen von DeepSeek und Wettbewerbslandschaft Das Aufkommen des chinesischen DeepSeek-KI-Modells im Januar weckte Bedenken, ob zukünftige KI-Modelle weniger High-End-Chips benötigen könnten. Investoren werden die Reaktion des Managements auf die Effizienzansprüche von DeepSeek, etwaige Änderungen im Kaufverhalten der Kunden, die langfristige Strategie zur Aufrechterhaltung der Dominanz auf dem KI-Chip-Markt und mögliche Verschiebungen des F&E-Schwerpunkts oder der Produkt-Roadmaps genau beobachten. Trotz anfänglicher Panik berichten mehrere Analysten, dass sich die Bereitstellung von KI in Unternehmen nicht verlangsamt hat, wobei Dan Ives von Wedbush feststellt: „KEIN EINZIGER KI-Einsatz in Unternehmen hat sich aufgrund der DeepSeek-Situation verlangsamt oder geändert.“ Investitionsausgaben von Großkunden NVIDIAs Schicksal bleibt eng mit den Ausgaben großer Cloud- und Technologieunternehmen verbunden. Die jüngsten Ergebnisse der „Magnificent 7“-Technologiegiganten haben Rekordinvestitionspläne für 2025 enthüllt, mit insgesamt 325 Milliarden US-Dollar an geplanten Investitionsausgaben, was einer Steigerung von 100 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Niveau von 2024 entspricht. Microsoft, Google, Meta und Amazon haben während ihrer jüngsten Gewinnbesprechungen alle ihre KI-Investitionspläne bestätigt oder erhöht. Laut einigen Analysten macht KI angeblich 10-15 % vieler IT-Budgets für 2025 aus. Regulatorische und geopolitische Herausforderungen Das Unternehmen navigiert weiterhin durch komplexe geopolitische Spannungen, insbesondere in Bezug auf Chipverkäufe nach China. Die Auswirkungen der im Januar von der Biden-Regierung verhängten Beschränkungen für KI-Chipexporte, mögliche politische Änderungen unter der Trump-Regierung und Strategien zur Aufrechterhaltung des Wachstums trotz der Herausforderungen auf dem chinesischen Markt werden wichtige Themen während der Gewinnbesprechung sein. Die Analysten der Bank of America glauben, dass „die steigende Nachfrage aus dem Westen (US-Cloud, Unternehmen, OpenAI Stargate usw.) den Gegenwind aus China für NVIDIA ausgleichen wird.“ Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: NVIDIA wird in der Nähe seines 200-Tage-MA (126,50 $) gehandelt, einem entscheidenden Unterstützungsniveau. Die Aktie hat seit Dezember 2024 einen absteigenden Kanal gebildet, wobei niedrigere Hochs und Tiefs einen rückläufigen kurzfristigen Trend begründen. Der RSI in der neutralen Zone zeigt eine rückläufige Divergenz mit niedrigeren Hochs seit Dezember, während der rückläufige Crossover des MACD eine zunehmende Abwärtsdynamik signalisiert. Die wichtigste Unterstützung liegt beim 200-Tage-SMA, eine weitere beim 61,8 % Fibonacci-Retracement-Level, das zu einer Umkehr geführt hat. Bullen brauchen einen Schlusskurs über 130 $ (38,2 % Fibonacci-Retracement-Level), um eine Umkehr zu signalisieren, während ein anhaltender Handel unter dem 200-Tage-MA einen weiteren Rückgang in Richtung des 61,8 % Fibonacci-Retracement-Levels auslösen könnte. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

