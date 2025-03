Nvidia und xAI schließen sich BlackRock, Microsoft, MGX und Global Infrastructure Partners (GIP) der AI Infrastructure Partnership (AIP) an

Der Wettlauf um die KI-Infrastruktur beschleunigt sich, mit einem Wirtschaftswachstumspotenzial in Billionenhöhe

BlackRock, Microsoft, MGX und Global Infrastructure Partners (GIP) heißen NVIDIA und xAI in der AI Infrastructure Partnership (AIP) willkommen und stärken damit Investitionen in KI-Rechenzentren.

Die AIP strebt ein Kapital von 30 Milliarden US-Dollar an und könnte insgesamt Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar mobilisieren, was das starke Interesse der Investoren an einer KI-fähigen Infrastruktur unterstreicht.

► Nvidia: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA

Die AI Infrastructure Partnership (AIP) hat sich erweitert, indem NVIDIA und xAI sich mit BlackRock, Microsoft, MGX und Global Infrastructure Partners (GIP) zusammengeschlossen haben, um Investitionen in KI-Rechenzentren der nächsten Generation und die unterstützende Infrastruktur zu beschleunigen. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von AIP als führende Plattform für KI-gesteuertes Wirtschaftswachstum, wobei NVIDIA auch als technischer Berater fungiert und sein Fachwissen in den Bereichen beschleunigtes Computing und KI-Fabriken einbringt. Darüber hinaus haben sich GE Vernova und NextEra Energy mit AIP zusammengetan, um kritische Energielösungen für KI-Rechenzentren zu entwickeln und so skalierbare und nachhaltige Stromquellen zu gewährleisten. Mit einem Ziel von 30 Milliarden US-Dollar an Anfangsinvestitionen zielt die Partnerschaft darauf ab, bis zu 100 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln zu erschließen, wenn man die Fremdfinanzierung mit einbezieht, was die wachsende Nachfrage nach leistungsstarker KI-Infrastruktur und Energieausfallsicherheit widerspiegelt. Die Investitionen werden sich in erster Linie auf die USA, die OECD-Länder und die Partnerländer der USA konzentrieren und die KI-Innovation und das Wirtschaftswachstum weiter vorantreiben.

Für Investoren unterstreicht diese Entwicklung den zunehmenden Kapitalfluss in KI-gesteuerte Infrastruktur- und Energielösungen, wodurch Unternehmen wie NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT) und KI-orientierte Cloud-Computing-Firmen attraktive Möglichkeiten bieten. Die Zusammenarbeit mit NextEra Energy (NEE) und GE Vernova signalisiert auch eine steigende Energienachfrage für KI-Anwendungen, wovon Unternehmen profitieren, die auf erneuerbare Energien, Kernenergie und Energiespeicherlösungen spezialisiert sind. Unterdessen sind BlackRock (BLK) und GIP Vorreiter bei institutionellen Investitionen in KI-Infrastruktur als langfristige Anlageklasse und unterstreichen damit ihr Potenzial als neues Feld für privates Kapital und Staatsfonds. Mit zunehmender Skalierung der KI-Technologie wird die sie unterstützende Infrastruktur –Rechenzentren, Stromnetze und Halbleiter-Ökosysteme – zu einem entscheidenden wirtschaftlichen Faktor, was diesen Sektor zu einem wichtigen Sektor für Investoren macht, die sich an der KI-Revolution beteiligen möchten.

Nvidia

Der Hauptnutznießer aller KI-Investitionsinitiativen wird natürlich Nvidia sein, das hochmoderne Chips für das Training von KI-Modellen anbietet. Diese Woche findet die jährliche Konferenz von Nvidia statt, auf der wir bereits viele interessante Informationen erhalten haben.

CEO Jensen Huang stellte bedeutende Fortschritte im Bereich der KI-Datenverarbeitung vor, hob die vollständige Produktion von Blackwell-Chips hervor und stellte das Rubin-System der nächsten Generation vor, das 2026 auf den Markt kommen soll. Huang betonte, dass die Nachfrage nach der KI-Infrastruktur von Nvidia trotz der Bedenken des Marktes „unglaublich“ bleibt, da sich die KI von Trainingsmodellen zu Echtzeit-Inferenz verlagert und der Rechenbedarf um das Hundertfache steigt. Er stellte neue Blackwell Ultra GPUs mit erweitertem Speicher, eine leistungsstarke DGX Workstation für KI-Experten und Dynamo, ein kostenloses Software-Tool zur Beschleunigung der KI-Argumentation, vor.

Nvidia schloss außerdem einen Vertrag mit General Motors über selbstfahrende Autos ab und stärkte damit seine Präsenz im Bereich autonome Systeme.

