EURUSD Prognose – Chart des Tages Der EURUSD legte nach Veröffentlichung der PMI-Daten um bis zu 0,3 % zu und erholte sich von einer wichtigen Unterstützung bei 1,163. Damit bleibt das Währungspaar in der Konsolidierung, die seit Anfang August anhält. Trotz gemischter Signale der Fed und sich schnell wandelnder Markterwartungen zur US-Geldpolitik zeigt der Euro eine gewisse Widerstandskraft. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die PMI-Daten halfen dem EURUSD, das Niveau von 1,165 zu verteidigen – leicht unterhalb des Mittelpunkts der aktuellen Seitwärtsbewegung. Im Chart des Tages handelt das Paar aktuell in einer engen Spanne zwischen dem 30- und 100-Perioden-EMA auf dem H4-Chart. Der RSI notiert neutral um die Marke von 50. Fundamentale Treiber der EURUSD Prognose Die PMI-Berichte aus den größten Volkswirtschaften der Eurozone zeigten eine überraschende Beschleunigung der privaten Wirtschaftsaktivität, insbesondere in der Industrie. Der Rückgang im französischen verarbeitenden Gewerbe schwächte sich ab (49,9) nach monatelangen Werten klar unter 50. Gleichzeitig meldete Deutschland das stärkste Produktionswachstum seit über drei Jahren. Diese Entwicklung stützt die EURUSD Prognose, da die europäische Erholung die derzeitige Pause der EZB bei weiteren Zinssenkungen rechtfertigt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass die aktuelle Spanne von 2,0–2,15 % angemessen sei, da die Inflation im Zielkorridor liegt und die Konjunkturdynamik wieder anzieht. Damit wurden Marktstimmen gedämpft, die angesichts der US-Zollpolitik von Donald Trump Zinssenkungen unter 2 % erwarteten. Ausblick – Chart des Tages vor Powells Rede Ein mögliches Szenario für die nächste Bewegung ergibt sich aus der morgigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole. Hawkisher Tonfall: Sollte Powell die jüngsten Inflationsdaten betonen oder die massiven NFP-Korrekturen herunterspielen, könnte der EURUSD wieder unter 1,163 fallen.

Dovisher Ausblick: Bleiben neue Akzente im Fed-Ausblick aus, könnte dies Käufer ermutigen, auf weitere Zinssenkungen in den USA zu setzen – was die EURUSD Prognose stützen würde. 👉 Fazit: Die aktuelle EURUSD Prognose im Chart des Tages zeigt eine stabile Konsolidierung, doch Powells Rede könnte den nächsten Impuls setzen. Trader sollten die Unterstützung bei 1,163 und den Widerstand an den gleitenden Durchschnitten im Auge behalten. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

