Oberster Gerichtshof bestätigt Entscheidung zum Verbot von TikTok

Der Oberste Gerichtshof der USA hat eine Entscheidung zum Verbot von Tik-Tok bestätigt und ByteDance damit ein ereignisreiches Wochenende beschert. Am 19. Januar (d. h. Sonntag) läuft die Frist ab, bis zu der das Unternehmen entweder den Teil seines Unternehmens, der für den Betrieb in den USA verantwortlich ist, verkaufen oder den Betrieb dort ganz einstellen muss. In der Begründung für die Entscheidung entschied das Gericht, dass die Auflage, ByteDance zur Abspaltung eines Teils seines Geschäfts zu verpflichten, mit der Notwendigkeit zusammenhängt, die nationale Sicherheit zu wahren. Daher ist die Entscheidung laut Gericht verfassungsgemäß. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gemäß den Bestimmungen des TikTok-Verbots werden zusätzliche Strafen gegen Dienstanbieter wie Google und Apple verhängt, wenn sie weiterhin In-App-Downloads auf ihren Geräten anbieten. Aus Marktsicht wird der potenzielle Rückzug der chinesischen Plattform vom US-Markt anderen bekannten Social-Media-Plattformen zugutekommen, zu denen einige Nutzer wahrscheinlich wechseln werden. Zu den betreffenden Unternehmen gehören insbesondere Meta, Pinterest oder Snap. Meta setzt seinen starken Aufwärtstrend fort, der nach einem stärkeren Preisnachlass im April einsetzte. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

