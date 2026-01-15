Öl Preis fällt deutlich – Entspannung im Iran-Konflikt

Das Wichtigste in Kürze Entspannung im Iran-Konflikt führt zu Abbau der geopolitischen Risikoprämie.

Steigende US-Lagerbestände und Angebotsfaktoren belasten den Öl Preis zusätzlich.

Trotz Kursrückgang bleibt das Eskalationsrisiko bestehen – Volatilität dürfte hoch bleiben.

🛢️ Öl News heute: Öl Preis fällt deutlich nach Entspannung im Iran-Konflikt Der Öl Preis steht in den heutigen Öl News klar unter Druck. Die Notierungen gaben fast 3 % nach, nachdem bekannt wurde, dass Donald Trump einen möglichen Militärschlag gegen den Iran kurzfristig abgesagt und angedeutet hat, dass die USA vorerst von einem Angriff absehen könnten. Brent-Öl rutschte dabei unter die Marke von 64 US-Dollar je Barrel und gab einen Teil der jüngsten Rally wieder ab. ► Brent Crude Öl WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL ✅ Drei Key Takeaways – Öl Preis & Öl News 🌍 Entspannung im Iran-Konflikt führt zu Abbau der geopolitischen Risikoprämie. 📉 Steigende US-Lagerbestände und Angebotsfaktoren belasten den Öl Preis zusätzlich. ⚠️ Trotz Kursrückgang bleibt das Eskalationsrisiko bestehen – Volatilität dürfte hoch bleiben. 🌍 Geopolitik entspannt sich: Risikoprämie schmilzt Der Rückgang des Öl Preises spiegelt vor allem den Abbau geopolitischer Risiken wider: Trump erklärte, neue Informationen deuteten darauf hin, dass das Töten von Demonstranten im Iran beendet werde

⚠️ Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen militärischen Eskalation

📉 Anleger bauen die zuvor eingepreiste Risikoprämie im Ölmarkt ab Zuvor hatte der Markt noch mit einer Eskalation gerechnet: ✈️ Iran schloss zeitweise seinen Luftraum

💣 Hinweise auf mögliche unmittelbare US-Luftschläge 📊 Weitere Belastungsfaktoren für den Öl Preis Neben der Entspannung im Iran-Konflikt kommen zusätzliche negative Impulse hinzu: EIA-Daten : US-Rohöllager stiegen stärker als erwartet

🛢️ Wachsende US-Treibstofflager begrenzen Aufwärtspotenzial

Unsicherheit über zusätzliche Lieferungen aus Venezuela

⚙️ Frühere Preisgewinne waren getrieben durch: Iran-Spannungen politische Unruhen in Venezuela Exportstörungen in Kasachstan (Drohnen, Wartung, Wetter)

📉 Optionenmarkt verstärkt die Bewegung Die Volatilität im Öl Preis wurde zuletzt zusätzlich durch den Optionsmarkt verstärkt: 📈 starke bullishe Optionspositionierungen hatten die Aufwärtsbewegung beschleunigt

🔄 beim Stimmungswechsel kam es nun zu einer schnellen Gegenbewegung

⚠️ Diese Finanzflüsse sorgen für überdurchschnittliche Schwankungen in beide Richtungen 📐 Technischer Blick: Öl findet erste Unterstützung Auf kurzfristiger Ebene zeigt sich eine mögliche Stabilisierung: 📊 200-Perioden-EMA (H1) bei ca. 63,5 USD je Barrel fungiert als Unterstützung

🔻 Seit den Nachtstunden dominiert klar das Verkaufsvolumen

❗ Wichtig: Ein Militärschlag bleibt grundsätzlich möglich, auch wenn der Markt ihn zuletzt fast als „unvermeidlich" eingepreist hatte 🧾 Fazit: Öl Preis korrigiert – Markt bleibt nervös Die aktuellen Öl News zeigen, wie sensibel der Öl Preis auf geopolitische Schlagzeilen reagiert. Die kurzfristige Entspannung im Iran-Konflikt hat eine kräftige Korrektur ausgelöst, doch die Lage bleibt fragil. Solange geopolitische Risiken, Angebotsfragen und starke Finanzflüsse den Markt dominieren, müssen Anleger weiterhin mit erhöhter Volatilität rechnen. Brent Crude Öl Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

