ÖL-Preis & ÖL Prognose 2025/2026: Öl fällt auf 50 USD, NATGAS wird teurer

🛢️ ÖL-Preis & ÖL Prognose: Rückgang bei Öl, Anstieg bei Gas erwartet 📌 Key Takeaways ÖL-Preis: Brent fällt laut Prognosen von 68 USD auf rund 50 USD bis Anfang 2026 – Haupttreiber sind steigende Lagerbestände durch OPEC+-Förderausweitungen. ÖL Prognose: Gasoline-Preise in den USA sinken auf ein historisch niedriges Einkommens-Verhältnis (<2 %) und stützen die Kaufkraft der Verbraucher. Energie-Mix: Photovoltaik treibt das Wachstum der Stromproduktion (+2,3 % in 2025, +3,0 % in 2026) und reduziert Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. 📰 Einleitung Der aktuelle STEO-Energiebericht zeigt eine klare Divergenz zwischen den Rohstoffmärkten: Während der ÖL-Preis in den kommenden Quartalen weiter sinken dürfte, steigen die Preise für Erdgas. Treiber sind vor allem die Förderpolitik der OPEC+, steigende LNG-Exporte und die zunehmende Transformation hin zu erneuerbaren Energien. 🛢️ ÖL-Preis: Prognosen und Markttreiber Brent-Öl : Rückgang von ca. 68 USD/Barrel (August 2025) → 59 USD im Q4 2025 → rund 50 USD Anfang 2026 .

Durchschnittspreis 2026 : ca. 51 USD/Barrel .

Hauptgrund : steigende Lagerbestände, da OPEC+ im Zeitraum Q3 2025–Q1 2026 die Produktion um +2 Mio. Barrel pro Tag erhöht.

Charttechnik (WTI) : Abwärtstrend in fallendem Kanal, aktuelle Unterstützung bei 60–61 USD . Über 61,8 FIBO → Potenzial für 70–72 USD. Unter 60 USD → Risiko für 57 USD, langfristig sogar 52 USD.

⛽ Benzinpreise: Entlastung für Verbraucher USA 2025 : Durchschnittlich 3,10 USD/Gallone .

USA 2026 : Rückgang auf ca. 2,90 USD/Gallone (außer Westküste >3 USD).

Bedeutet: Treibstoffausgaben <2 % des Einkommens → niedrigster Wert seit 2005 (ausgenommen Pandemie 2020).

Ergebnis: Mehr Kaufkraft, starker Konsumtreiber. 🔋 Energieproduktion & Strukturwandel Stromproduktion in den USA steigt um +2,3 % (2025) und +3,0 % (2026) .

Haupttreiber: Photovoltaik , steigender Anteil am Energiemix.

Folge: sinkende Emissionen & wachsende Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. 🔥 Erdgas: Gegenläufige Entwicklung Henry Hub Gaspreise : August 2025: 2,91 USD/MMBtu . Q4 2025: 3,70 USD/MMBtu . 2026: 4,30 USD/MMBtu .

Grund: begrenzte Produktion in den USA bei gleichzeitig steigenden LNG-Exporten.

Charttechnik (NATGAS) : Abwärtstrend in Keilformation. Widerstand bei 3,25–3,30 USD → Breakout öffnet Weg zu 3,63 USD und evtl. 4,20–4,75 USD . Unter 2,85 USD → Risiko für Rückfall bis 2,30 USD .

✅ Fazit Die aktuelle ÖL Prognose zeigt fallende Preise bis mindestens Anfang 2026, getrieben durch OPEC+-Förderausweitungen und hohe Lagerbestände. Für Verbraucher sind niedrigere Benzinpreise positiv, da sie die Kaufkraft erhöhen. Gleichzeitig sorgt der Strukturwandel in der Energieerzeugung durch Photovoltaik für eine nachhaltige Entwicklung. Während der ÖL-Preis also sinkt, dürfte Erdgas durch begrenzte Förderung und steigende LNG-Exporte teurer werden – eine klare Zweiteilung am Energiemarkt.

