Öl Preis & WTI Öl: OPEC+ erhöht Förderung – Risiko von Überangebot wächst

🛢️ Öl Preis & WTI Öl: OPEC+ erhöht Produktion – Markt bleibt vorsichtig 📌 Key Takeaways OPEC+ Politik: Fördermenge steigt ab Oktober um 137.000 Barrel pro Tag – erste Lockerung der freiwilligen Kürzungen. Öl Preis Entwicklung: WTI Öl fällt kurzfristig auf 61,50 USD, erholt sich aber auf 62,85 USD je Barrel. Marktausblick: Risiko eines Überangebots ab Q4/Q1, da zusätzliche Kapazitäten außerhalb von OPEC+ (USA, Kanada, Argentinien) hinzukommen. Die Öl Märkte stehen erneut im Fokus: OPEC+ kündigte an, ab Oktober die Produktion leicht zu erhöhen. Während die Allianz bisher primär die Preise verteidigte, rückt nun die Rückgewinnung von Marktanteilen in den Vordergrund. Für den Öl Preis bedeutet das: mehr Angebot bei gleichzeitig schwankender Nachfrage. 🤝 OPEC+ Entscheidung: Förderausweitung im Oktober Produktion : Erhöhung um 137.000 Barrel pro Tag .

Teilweise Auflösung der freiwilligen Kürzungen von insgesamt 1,65 Mio. Barrel/Tag , die eigentlich bis 2026 geplant waren.

Bisher wurden die Quoten zwischen April und September bereits um 2,5 Mio. Barrel/Tag angehoben.

Nächste Sitzung am 5. Oktober: Mitglieder wie Saudi-Arabien, Russland, Irak und die VAE entscheiden über die November-Strategie. 📊 Angebotsszenario: Risiko von Überangebot Die mittelfristige Perspektive deutet auf ein wachsendes Angebot hin: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Schon vor dem letzten Treffen prognostizierte die EIA ein Überschussangebot von rund 3 Mio. Barrel/Tag ab Oktober 2025 bis Ende 2026.

Zusätzlich steigende Produktion aus USA, Kanada und Argentinien verstärkt die Überangebotsgefahr im Q4/Q1 .

Saudi-Arabien bleibt am besten positioniert, um zusätzliche Mengen in den Markt zu bringen. 📉 Öl Preis Reaktion: WTI Öl schwankt stark Bereits am Freitag fiel der WTI Öl Preis nach einem unerwarteten Anstieg der US-Lagerbestände und im Vorfeld des OPEC+-Treffens auf 61,50 USD/Barrel .

Nach der Entscheidung erholte sich der Markt: Heute notiert WTI Öl wieder bei 62,85 USD/Barrel (+1,40%).

✅ Fazit Der Öl Preis bleibt trotz der OPEC+-Entscheidung volatil. Zwar bringt die Förderausweitung zusätzlichen Druck, doch die schnelle Erholung des WTI Öl verdeutlicht, dass Anleger weiterhin Chancen sehen. Entscheidend werden die kommenden Monate, wenn sich zeigt, ob das erwartete Überangebot tatsächlich Realität wird. Für Trader und Investoren bleibt WTI Öl ein zentraler Indikator für Marktstimmung und Angebot-Nachfrage-Balance. WTI ÖL Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

