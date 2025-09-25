WTI Kurs mit starker Rallye Der WTI Kurs hat in den letzten zwei Handelstagen eine deutliche Erholung gezeigt. Nach einer Phase anhaltender Verluste legte der Rohöl Preis seit Wochenbeginn fast 4% zu – einer der stärksten Anstiege seit Monaten. Haupttreiber sind wachsende Sorgen über mögliche Ausfälle russischer Rohölexporte. ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Risiken für russische Lieferungen Hintergrund des Preissprungs sind zunehmende Risiken für russische Energieexporte. Moskau erwägt ein neues Exportverbot für Diesel, nachdem ukrainische Drohnenangriffe mehrere Raffinerien getroffen haben. Ein Angriff auf eine große Pipeline ließ Benzin- und Dieselpreise an der russischen Börse Spimex nach oben schnellen.

Obwohl die begrenzte Raffineriekapazität Russlands kurzfristig höhere Rohölexporte ermöglichen könnte, bleibt das Risiko realer Produktionskürzungen bestehen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Hauptabnehmer von russischem Öl Die westlichen Sanktionen haben die Ströme der russischen Öl-Exporte massiv verändert: China: 47–50% (~2,2 Mio. Barrel pro Tag)

Indien: 37–38% (~1,9 Mio. Barrel pro Tag)

Türkei: ~6%

EU: 6–7% (vor Kriegsbeginn ca. 30%) China löste 2022 Saudi-Arabien als größten Importeur ab, während Indien seine Käufe von nahezu null auf knapp 2 Mio. Barrel pro Tag steigerte. Indien profitiert dabei von Preisnachlässen und exportiert raffinierte Produkte sogar nach Europa und in die USA weiter. Russland produziert weiterhin über 10 Mio. Barrel täglich und bleibt damit für rund 10–11% der weltweiten Förderung verantwortlich. Expansion der „Schattenflotte“ Um Sanktionen zu umgehen, hat Russland eine riesige „Schattenflotte“ aus älteren Tankern aufgebaut, die inzwischen etwa 17% der globalen Kapazität stellen. Viele dieser Schiffe nutzen fragwürdige Versicherungen und verschleiern die Herkunft des Öls durch Umladungen auf See. Damit umgeht Russland auch die Preisobergrenze, die aktuell bei rund 48 USD pro Barrel liegt. Geopolitische Spannungen in Europa Parallel zu den Energiefragen verschärft sich die militärische Lage: Russische Drohnen und Kampfflugzeuge verletzen regelmäßig NATO-Lufträume in Polen, Rumänien, Estland oder Norwegen. Auch über Alaska kam es zu Begegnungen mit US-Streitkräften. Die NATO reagiert mit verstärkter Luftverteidigung und ständigen Patrouillen im Rahmen der Operation Eastern Sentry. Markt- und Preis-Ausblick Der WTI Kurs notiert aktuell bei knapp 65 USD pro Barrel – dem höchsten Stand seit Anfang September. Sollte sich die Lage in Russland weiter zuspitzen, könnte der Rohöl Preis kurzfristig bis auf 67 USD steigen.

Der WTI Kurs notiert aktuell bei knapp 65 USD pro Barrel – dem höchsten Stand seit Anfang September. Sollte sich die Lage in Russland weiter zuspitzen, könnte der Rohöl Preis kurzfristig bis auf 67 USD steigen. Allerdings sprechen Fundamentaldaten wie Überangebot gegen eine dauerhafte Bewegung über 70–80 USD. Wahrscheinlicher ist eine Handelsspanne zwischen 61,5 und 66 USD pro Barrel. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

