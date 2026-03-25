Börse Aktuell: Ölpreise fallen - Brent Prognose zwischen Entspannung und Risiko

Das Wichtigste in Kürze Ölpreise unter Druck

Brent Prognose bleibt unsicher

Angebotsrisiken bestehen

Die Ölpreise sind zuletzt deutlich gefallen und stehen damit im Fokus der Börse Aktuell. Auslöser war eine leichte Entspannung im geopolitischen Konflikt im Nahen Osten. Seit gestern verzeichneten die Preise einen Rückgang von rund 4 %, bevor sie sich heute auf einem stabileren Niveau einpendelten. Aktuell notiert Brent bei etwa 95 USD pro Barrel, während WTI bei rund 88 USD liegt. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Für die Brent Prognose ist insbesondere die politische Entwicklung entscheidend. US-Präsident Trump erklärte, dass weiterhin Gespräche mit dem Iran stattfinden. Gleichzeitig signalisierte Teheran, dass „nicht-feindliche“ Schiffe unter Abstimmung die Straße von Hormus passieren könnten. Diese Aussagen sorgten kurzfristig für eine Entspannung an den Märkten. Trotzdem bleibt die Lage komplex. Der jüngste Preisrückgang spiegelt vor allem den Abbau einer geopolitischen Risikoprämie wider und weniger eine tatsächliche Verbesserung der Angebotslage. Während Hoffnungen auf eine Waffenruhe und diplomatische Fortschritte die Stimmung verbessern, weist der Iran direkte Verhandlungen weiterhin zurück. Zudem bleibt die militärische Aktivität in der Region hoch. Auch fundamental bleiben Risiken bestehen, was die Brent Prognose weiterhin unsicher macht. Laut Reuters könnten die aktuellen Spannungen bereits konkrete Auswirkungen auf die Energieversorgung haben. Shell warnt, dass Europa schon im kommenden Monat mit Engpässen konfrontiert werden könnte. Gleichzeitig betont Goldman Sachs, dass die Ölpreise aktuell weniger durch Basisszenarien als vielmehr durch die Bewertung von Extremrisiken („Tail Risks“) beeinflusst werden. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit für die Börse Aktuell und die Brent Prognose:

Kurzfristig sorgt die Hoffnung auf Entspannung für Druck auf die Ölpreise. Mittel- bis langfristig bleibt die Brent Prognose jedoch stark von geopolitischen Entwicklungen abhängig. Anleger sollten daher weiterhin mit erhöhter Volatilität rechnen. ROHSTOFF TRADING MIT CFD Handeln Sie Öl und andere Rohstoffe gehebelt

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