Der globale Ölpreis steuert dynamisch auf die Marke von 95 US-Dollar pro Barrel zu. Vor allem die Notierungen für BRENT Öl reagieren empfindlich auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen: Anleger sehen derzeit kaum Anzeichen für eine konstruktive Annäherung zwischen den USA und dem Iran bezüglich einer vorgeschlagenen 10-tägigen Waffenruhe. Statt einer Deeskalation verschärft sich der Ton: US-Präsident Donald Trump warnte Teheran ausdrücklich davor, Schiffe in der Straße von Hormus anzugreifen. Jeder weitere Vorfall werde die Zerstörung wesentlicher Infrastruktur im Iran zur Folge haben. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Die wichtigsten Treiber für den aktuellen Ölpreis US-Militäreinsatz und politische Gespräche: Präsident Trump betonte, dass die US-Bevölkerung den Militäreinsatz trotz drohender höherer Benzinpreise unterstütze. Der Iran trage die volle Verantwortung für die Eskalation. Parallel dazu berichtet Axios über Verhandlungen zu einem Treffen zwischen Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office.

Diplomatische Sackgasse: US-Außenminister Marco Rubio dämpfte die Hoffnungen auf ein Abkommen und erklärte, der Iran meine es nicht ernst. Die Finanzmärkte werten dies als klares Signal für tiefgreifende strategische Konflikte und weitere militärische Aktionen.

Sicherung der Schifffahrtsrouten: Nach der elften Angriffsnacht in Folge auf iranische Ziele bekräftigen die USA ihren Schutzanspruch für die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus – einer der wichtigsten Nadelöhre für den weltweiten Transport von BRENT Öl und Rohöl.

Lieferengpässe im Schwarzen Meer: Zusätzlich zum Konflikt im Persischen Golf stoppte das russische CPC-Terminal am Schwarzen Meer die Ölannahme aus Kasachstan nach Angriffen auf Tanker. Diese zusätzliche Unterbrechung verstärkt die Sorgen um das globale Angebot nachhaltig. BRENT Öl & Rohöl im Chart-Check (D1) Auch aus technischer Sicht zeigt der Ölpreis nach dem jüngsten Tiefstand bei knapp 70 US-Dollar eine starke Dynamik mit einer Erholung von über 30 %. Wichtige Widerstandszonen im D1-Chart: Blickt man auf die Fibonacci-Retracement-Levels der letzten Abwärtsbewegung, stehen zwei Schlüsselmarken im Fokus: 98,00 US-Dollar pro Barrel

102,50 US-Dollar pro Barrel Beide Marken korrespondieren mit markanten Preisreaktionen aus dem Mai und bilden aktuell die entscheidenden Hürden für eine fortgesetzte Rallye bei BRENT Öl. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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