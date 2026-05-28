TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDUSD (28.05.2026)

AUD/USD im Abwärtstrend: US-Inflationssorgen liefern neue Forex Trading Idee

Am Devisenmarkt gerät der australische Dollar gegenüber dem US-Greenback zunehmend in die Defensive. Das Währungspaar AUD/USD startete den heutigen Handelstag unterhalb der wichtigen exponentiellen 10- und 30-Tage-Linien (EMA10 und EMA30), was ein klares technisches Schwächesignal darstellt. Angesichts einer anhaltend klebrigen Inflation in den USA und einer immer restriktiveren Haltung der Federal Reserve rückt die US-Währung wieder in den Fokus der Anleger. Für Händler im Forex Trading ergibt sich aus dieser Konstellation ein attraktives Setup für eine neue, strategische Trading Idee.

► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Ticker: AUDUSD

Key Takeaways

US-Inflation zieht an: Die Kern-PCE-Inflation klettert auf 3,3 % im Jahresvergleich und untermauert den Aufwärtstrend der Preise.

Zinsfantasie stützt Dollar: Die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im Jahr 2026 steigt am Swap-Markt auf 86 %.

Optionen wetten auf Short: Die Risk-Reversal-Indikatoren signalisieren, dass der Markt sich konsequent gegen AUD-Verluste absichert.

US-Inflationsdaten: Keine Entwarnung für die US-Notenbank

Die jüngsten US-Inflationsdaten brachten den Devisenmärkten keine nachhaltige Entlastung. Zwar stieg die für die Fed besonders wichtige Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (Core PCE) im April im Monatsvergleich mit 0,2 % etwas schwächer als erwartet (Prognose: 0,3 %), auf Jahressicht kletterte sie jedoch von 3,2 % auf 3,3 %. Für das Forex Trading bedeutet dies: Die Teuerung in den USA erweist sich als äußerst hartnäckig und verbleibt in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Von einer echten geldpolitischen Entspannung kann daher keine Rede sein.

Hawkish Fed: US-Währungshüter signalisieren Zinserhöhungsbereitschaft

Flankiert wird diese makroökonomische Dynamik von zunehmend falkenhaften (hawkishen) Tönen aus den Reihen der US-Notenbank. Führende Fed-Mitglieder wie Cook, Goolsbee, Kashkari und Jefferson betonten zuletzt unisono die materialisierenden Aufwärtsrisiken für die Inflation. Sie stellten unmissverständlich klar, dass die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen bereit ist, sollte sich der Inflationstrend nicht abflachen. Diese geldpolitische Härte spiegelt sich auch am Swap-Markt wider, wo die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Jahr 2026 innerhalb einer Woche von 82 % auf 86 % nach oben geschossen ist.

Australischer Dollar leidet unter Geopolitik und schwacher Charttechnik

Der australische Dollar, der traditionell als stark risikoabhängige Währung gilt, kann von temporären Phasen des Marktoptimismus kaum profitieren. Selbst die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Nahen Osten in der vergangenen Woche reichten nicht aus, um den AUD/USD über die charttechnischen Widerstände der EMA10 und EMA30 zu hieven. Solange keine fundamentalen Fortschritte in der Geopolitik erzielt werden, dürfte der Aussie unter Druck bleiben. Auch der Optionenmarkt spricht eine eindeutige Sprache: Die 1-Wochen- und 1-Monats-Risk-Reversals notieren tief im negativen Bereich, was zeigt, dass die Absicherungen gegen fallende Kurse den Markt dominieren.

Konkretes Setup: Short-Positionierung im AUD/USD

Aus der Kombination des fundamentalen Zinsvorteils des US-Dollars und den charttechnischen Verkaufssignalen resultiert eine klare Trading Idee für einen Short-Einstieg (Verkaufen) zum aktuellen Marktpreis:

Möglicher Einstieg: Short (Verkauf) zum Marktpreis

Möglicher Take Profit 1 (TP1): 0,70550 (auf Höhe des 50,0 % Fibonacci-Retracements)

Möglicher Take Profit 2 (TP2): 0,70170 (Zone zwischen dem EMA100 im D1-Chart und dem 61,8 % Fibo-Level)

Möglicher Stop Loss (SL): 0,72100 (oberhalb des markanten Unterstützungspunkts vor dem letzten Bewegungshoch)

Fazit

Die fundamentalen und technischen Weichen beim AUD/USD sind auf Abwärtsbewegung gestellt. Während die US-Wirtschaft mit einer klebrigen Inflation kämpft und die Fed die Daumenschrauben fester anzieht, fehlt dem australischen Dollar der nötige Katalysator für eine Trendwende. Für das Forex Trading bietet dieses ungleiche Duell ein Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei dem kurzfristige Erholungsversuche primär als neue Einstiegsgelegenheiten für die Short-Seite verstanden werden können.

AUDUSD Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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