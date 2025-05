OIL.WTI legt um 4 % zu 📌

Volatility spikes in the commodities market, while gold extends its gains by another 2% ūüďą Die Sitzung an den Finanzm√§rkten am Dienstag ist gepr√§gt von deutlichen Gewinnen bei Industrierohstoffen und Edelmetallen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind die Preise f√ľr WTI-Roh√∂l um √ľber 4 % gestiegen, w√§hrend die Goldpreise um 2 % zulegen. Aus makro√∂konomischer Sicht m√∂gen diese Entwicklungen f√ľr viele verwirrend oder sogar widerspr√ľchlich erscheinen. Die Wall Street steht aufgrund der anhaltend unsicheren √Ąu√üerungen von Vertretern des Wei√üen Hauses zur Wirtschaft und zu Z√∂llen unter Druck, was theoretisch den Anstieg der Goldpreise rechtfertigen k√∂nnte. Auf der anderen Seite erleben wir einen starken Anstieg der √Ėlpreise, der in seiner Art die wirtschaftliche Nachfrage widerspiegelt und Risiken f√ľr eine globale Konjunkturabk√ľhlung mit sich bringen k√∂nnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gold Chart Daily Gold verzeichnet ein Rekordjahr und ist seit Jahresbeginn bereits um √ľber 26 % gestiegen. In den letzten 25 Jahren lag die h√∂chste Jahresrendite f√ľr Gold bei 30,2 % ‚Äď nur geringf√ľgig mehr als die aktuelle Performance in nur vier Monaten. ¬† Gold hat vor einigen Wochen seinen Aufw√§rtskanal durchbrochen und bleibt √ľber der oberen Grenze. Der j√ľngste R√ľckgang des Goldpreises erwies sich lediglich als Korrektur, und die Preise bewegen sich nun in Richtung historischer H√∂chstst√§nde √ľber 3400 USD pro Unze. Die n√§chste Unterst√ľtzungsmarke liegt derzeit knapp √ľber 3200 USD, w√§hrend der Widerstand in der Zone zwischen 3450 und 3500 USD pro Unze liegt. ¬† OIL.WTI Chart Daily Der √Ėlpreis ist heute um 4,10 % gestiegen, nachdem er in der N√§he einer Unterst√ľtzungszone eine doppelte Bodenbildung vollzogen hat. Das n√§chste Ziel f√ľr die aktuelle Bewegung ist der Bereich von 61 bis 62 USD, der das Niveau der letzten Erholung markierte. Auf der Unterseite bleibt die Unterst√ľtzung im Bereich von 57 bis 59 USD pro Barrel. ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.