Zwar hat die Ankündigung von Importzöllen auf Güter aus Kanada und Mexiko besonders die Wall Street am Montag stark unter Druck gebracht, aber die Aktie von Okta (Ticker: OKTA) konnte sich nachbörslich dank starker Quartalszahlen dem Abwärtsdruck entziehen. Okta mit starken Quartalszahlen und Ausblick 🔴 Aktie vor signifikanter Widerstandsregion Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Okta Handelsideen 🔴 Okta Prognose & Ausblick ► Okta ISIN: US6792951054 | WKN: A2DNKR | Ticker: OKTA Das Unternehmen für Identitäts- und Zugriffsmanagement meldete am Montag sowohl einen Gewinn als auch Umsatz, der die Erwartung der Wall Street Analysten übertreffen konnte und auch die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 lag deutlich über den Erwartungen. Okta meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 78 Cent, entsprechend einem einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal und über der Erwartung der Wall Street, die mit 74 Cent pro Aktie gerechnet hatte. Der Gewinn wurde bei einem Umsatz 682 Millionen US-Dollar erzielt, entsprechend einem Anstieg auf Jahressicht von 13% und ebenfalls über der Erwartung von 669 Millionen US-Dollar. Investoren dürften darüber hinaus auch mit Freude die sonstigen Finanzkennzahlen Oktas zur Kenntnis genommen haben. So liegen die aktuellen verbleibenden Leistungsverpflichtungen (auch bekannt als CRPO-Buchungen, was eine Zusammenfassung von aufgeschobenen Einnahmen und Auftragsbestand ist), mit 2,248 Milliarden US-Dollar ebenfalls über der Erwartung von 2,138 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026, das mit dem aktuellen Quartal beginnt und im April endet, prognostizierte Okta einen Umsatz in einer Spanne von 2,85 bis 2,86 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über der Erwartung der Wall Street, die mit 2,79 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Unterm Strich also ein sehr starkes Quartal und das sich vorbörslich abzeichnende Gap von mehr als 15%, wenn auch unter einem überschaubaren, vorbörslichen Handelsvolumen von derzeit rund 30.000 gehandelter Stücke (im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 3.2 Millionen Stücke um; Stand: 12 Uhr deutscher Zeit) deutet auf weitere Stärke hin. Allerdings gilt es technisch meiner Einschätzung nach vorsichtig zu sein: beim Blick auf das übergeordnete Bild offenbart sich, dass die Aktie in einen signifikanteren Widerstandsbereich gappt (roter Kasten), wo nun abzuwarten sein dürfte, ob es den Bullen gelingt, diese Widerstandsregion zu überwinden. Und selbst dann wäre ein solcher Bruch höher eventuell erstmal nur für kurzfristig agierende Trader von Interesse, neben dem starken fundamentalen Ausblick möchten wir zudem einen Bruch und Halten über 110 USD zu sehen bekommen (blau), um die Aktie für ein längerfristigeres Engagement in Betracht zu ziehen. Okta Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

