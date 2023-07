Öl verliert 1,5% infolge des enttäuschenden Wachstums in China

Das chinesische BIP-Wachstum blieb hinter den Markterwartungen zurück! Nach den Erwartungen der Bloomberg-Umfrage hatte nur ein einziger Wirtschaftsexperte damit gerechnet, dass das Wachstum des Landes auf einem so "niedrigen Niveau" liegen könnte. Betrachtet man jedoch die Dynamik, so erscheint ein Wachstum von 6,3% im Jahresvergleich nicht schwach, obwohl mehr erwartet wurde (7,1% im Jahresvergleich). Im ersten Quartal lag das Wachstum bei 4,5% im Jahresvergleich. Es sei daran erinnert, dass China im zweiten Quartal des vergangenen Jahres sehr restriktive Maßnahmen, auch in der Region Shanghai, eingeführt hat, die das Wirtschaftswachstum stark einschränkten. Deshalb erwartete der Markt, dass die Wirtschaft viel stärker wachsen würde.

Das vierteljährliche Wachstum betrug 0,8% gegenüber dem Vorquartal und entsprach damit den Markterwartungen, während das Wachstum im vorherigen Quartal 2,2% gegenüber dem Vorquartal betrug. Die Industrieproduktion wuchs im Juni mit 4,4% im Jahresvergleich stärker als erwartet, und die Einzelhandelsumsätze lagen mit 3,1% im Jahresvergleich leicht unter den Erwartungen. Wo liegt also das Problem der chinesischen Wirtschaft? Auf dem Immobilienmarkt und im "starken" Yuan. Der Yuan ist nicht schwach genug, um die gedämpften Exporte anzukurbeln. Darüber hinaus ist die Stimmung auf dem Immobilienmarkt nach wie vor sehr schwach. Gleichzeitig scheinen die BIP-Daten nicht schwach genug zu sein, um eine weitere Senkung der Zinssätze zu bewirken. Die PBOC wird am 20. Juli über die Zinssätze entscheiden, und trotz der schwachen Daten ist nicht zu erwarten, dass die Bank die Zinssätze noch einmal senken wird. Vor kurzem überraschte die PBOC negativ, indem sie die Zinsen weniger stark als erwartet senkte.

Der Ölpreis verliert heute fast 1,5%, was vor allem auf die Daten aus China zurückzuführen ist, da das Land für einen sehr großen Teil des erwarteten Nachfragewachstums in diesem Jahr verantwortlich ist. Zu Beginn des Jahres waren die Einfuhren aufgrund hoher Lagerbestände enttäuschend. Jetzt gehen die Vorräte zur Neige und China dürfte mehr Öl importieren. Ohne eine stärkere Belebung der Wirtschaft könnte das Nachfragewachstum in China jedoch hinter den Erwartungen zurückbleiben. Gleichzeitig könnte ein sehr billiger Dollar die Fortsetzung des Aufschwungs unterstützen, wenngleich eine "taktische Korrektur" nicht ausgeschlossen werden kann.

Brent-Öl testet den Bereich von 78,5 USD pro Barrel. Sollte diese Marke durchbrochen werden, ist ein Test des Bereichs um 77 USD/Barrel nicht auszuschließen. Der Umfang der Spanne der vorherigen Abwärtswelle sinkt ebenfalls leicht ab. Die Saisonalität deutet darauf hin, dass bis Ende Juli mit einem weiteren Rückgang zu rechnen ist. Dennoch bleibt der Aufwärtstrend vorerst ungebrochen. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.