⏬Öl WTI macht sich für Rezession bereit

WTI-Rohöl auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021 als Reaktion auf gegenseitige Zölle Der Ölpreis ist nach dem gestrigen Handelstag, an dem der WTI-Rohölpreis unter 60 $ pro Barrel fiel, weiter stark rückläufig. Derzeit liegen die Preise unter 58 $ pro Barrel, obwohl sie während des Handels in Asien noch niedriger waren. Zu einem Zeitpunkt verlor Öl fast 3 %, aber dieser Rückgang hat sich nun auf -0,5 % verringert. ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Die anfänglich gute Stimmung vom gestrigen Handelstag wurde durch Trumps Ankündigung eines zusätzlichen Zolls von 50 % auf China neutralisiert. Folglich wird der Gesamtzollsatz auf chinesische Produkte 104 % betragen. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Handel zwischen China und den USA in den kommenden Monaten drastisch zurückgeht, was die Nachfrage nach Öl vom zweitgrößten Verbraucher dieses Produkts weltweit deutlich senken wird. Die zunehmenden Bedenken werden durch einen starken Anstieg der Renditen in den USA geschürt. Es wird spekuliert, dass dies eine Reaktion Chinas in Form eines Ausverkaufs von US-Schulden ist. Zuvor wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die jüngsten Maßnahmen der USA darauf abzielten, die Renditen zu senken. Derzeit steigen die Renditen für 30-jährige Anleihen auf über 3 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es ist auch zu beachten, dass die OPEC+ ab Anfang April eine Produktionssteigerung plant, obwohl bei den aktuellen Preisen natürlich mit einer gewissen Reaktion des Kartells zu rechnen ist. Es sollte auch betont werden, dass der Wert von 60 US-Dollar für viele Produzenten weltweit, einschließlich der Schieferölproduzenten, von entscheidender Bedeutung ist, da die Grenzkosten für die Schieferölförderung in den USA bei etwa 60 bis 65 US-Dollar pro Barrel liegen. Goldman Sachs warnt davor, dass ein Szenario von 40 US-Dollar pro Barrel in diesem Jahr nicht ausgeschlossen werden kann. Quellen: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.