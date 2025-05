Ölpreis fällt auf 58 USD und damit auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren

Die Ölpreise sind auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gefallen. Der Preis für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (OIL.WTI) sank im April um mehr als 19 %, während Brent bei knapp 61 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurde. Dies ist der größte monatliche Rückgang seit November 2021, der durch die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie die Fördererhöhungen der OPEC+ verursacht wurde. Handelskrieg und OPEC+ drücken auf die Märkte Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Ankündigung von Präsident Donald Trump am 2. April, umfassende Zölle insbesondere gegen China zu verhängen, hat die Aussichten für den Energieverbrauch erheblich getrübt. Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal zum ersten Mal seit 2022, während die Industrieproduktion in China den stärksten Rückgang seit Dezember 2023 verzeichnete. Große Wall-Street-Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan haben ihre Ölpreisprognosen gesenkt und gehen nun von einem durchschnittlichen Brent-Preis von 68,23 USD pro Barrel für dieses Jahr aus, gegenüber 72,13 USD im März. Unterdessen erwägt die OPEC+ auf ihrer Sitzung am 5. Mai eine Beschleunigung der Produktionssteigerungen, wobei Saudi-Arabien Berichten zufolge bereit ist, längere Niedrigpreise zu verkraften. Trotz eines unerwarteten Rückgangs der US-Rohölvorräte um 2,7 Millionen Barrel in der vergangenen Woche hat sich die Marktvolatilität verstärkt, wobei der United States Oil Fund unregelmäßige Handelsströme verzeichnete und die Beteiligung von Privatanlegern die Preisschwankungen verstärkte. WTI Öl Chartanalyse – Daily: Der Ölpreis testet derzeit erneut sein 4-Jahres-Tief bei 58 USD. Die Bären dürften das Tief bei 55 USD erneut testen, während die Bullen versuchen werden, die 60-USD-Marke zurückzuerobern. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

