Nach langwierigen Verhandlungen und einer Reihe erneuter Raketenangriffe wurde zwischen dem Iran und Israel ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Die Rohölpreise sind um ĂŒber 2,5 % gefallen, begleitet von deutlichen RĂŒckgĂ€ngen beim Gold, einer AbschwĂ€chung des US-Dollars und einer Erholung der Index-Futures-Kontrakte an den wichtigsten globalen Börsen. Diese Marktreaktion ist auf die bestĂ€tigte Waffenruhe zurĂŒckzufĂŒhren, die sowohl von US-PrĂ€sident Donald Trump als auch vom israelischen MinisterprĂ€sidenten Netanjahu bekrĂ€ftigt wurde. Es ist wichtig zu beachten, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag zunĂ€chst eine vorlĂ€ufige Einigung erzielt wurde, auf die jedoch eine Reihe gegenseitiger Raketenangriffe folgten. Um 7:00 Uhr MEZ erklĂ€rte Donald Trump, dass die Vereinbarung nun in Kraft sei, und warnte beide Nationen vor VerstĂ¶ĂŸen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zuvor hatte der Iran seine Bereitschaft zu GesprĂ€chen signalisiert, sofern Israel und die Vereinigten Staaten von weiteren Angriffen absehen wĂŒrden. Derzeit behauptet Israel, dass jeder Verstoß gegen den Waffenstillstand zu erneuten schweren Bombardements fĂŒhren werde. Israel hat außerdem betont, dass es weitere Angriffe starten werde, sollte es eine Wiederaufnahme der Urananreicherung feststellen. WTI-Rohöl testet derzeit 65 US-Dollar pro Barrel und erreicht damit den niedrigsten Stand seit dem 11. Juni. Erst gestern eröffnete der Ölpreis bei 78 US-Dollar pro Barrel. Derzeit scheint keine unmittelbare Gefahr von iranischen Aktionen in der Straße von Hormus zu bestehen, was das Marktrisiko deutlich verringert. Quelle: xStation5 von XTB   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

