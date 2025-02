In einem bullishen Marktumfeld an der Wall Street am Montag präsentierte sich die Aktien des US-Halbleiterherstellers ON Semiconductor (Ticker: ON) nach durchwachsenen Quartalszahlen eher schwach, die Aktie beschloss den Handelstag mit einem Minus von mehr als 8%, fiel auf die niedrigsten Kursniveaus seit Juli 2022. ON Semiconductor mit schwachem Ausblick 🔴 Aktie nimmt Kurs auf 2022er Jahrestiefs Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 ON Semiconductor Handelsideen 🔴 ON Semiconductor Prognose & Ausblick ► ON Semiconductor WKN: 930124 | ISIN: US6821891057 | Ticker: ON.US ON Semiconductor enttäuschte mit seinem Zahlenwerk auf breiter Front, verfehlte die erwarteten Gewinn-, Umsatz- und Prognoseerwartungen der Wall Street, primär durch die schwierigen makroökonomischen Bedingungen, mit denen sich das Unternehmen konfrontiert sieht. ON Semiconductor erzielte im vierten Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,95 US-Dollar, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 % auf 1,72 Milliarden US-Dollar einbrach. Der Umsatz der Power Solutions Group sank um 16 % auf 809,4 Millionen US-Dollar, bei der Analog and Mixed-Signal Group ging der Umsatz um 18 % auf 610,6 Millionen US-Dollar zurück, bei der Intelligent Sensing Group sank der Umsatz um 2 % auf 302,5 Millionen US-Dollar. Der CEO von ON Semiconductor, Hassane El-Khoury, sagte, dass Onsemi die sinkende Nachfrage meistert und „das Jahr 2025 zwar ungewiss bleibt“, Onsemi aber an seiner langfristigen Strategie festhält. Nichtsdestotrotz prognostizierte ON Semiconductor für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,45 bis 0,55 US-Dollar bei einen Umsatz von 1,35 bis 1,45 Milliarden US-Dollar, was deutlich hinter der Erwartung der Wall Street zurückblieb, die mit einem Gewinn pro Aktie von 0,88 und einem Umsatz von 1,68 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Technisch beschleunigt sich der Abwärtstrend, die Aktie ist nun nachhaltig unter die wichtige Unterstützungsregion zwischen 57 und 59 US-Dollar gefallen und nimmt Kurs auf seine 2022er Jahrestiefs um 45 US-Dollar. ON Semiconductor Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.