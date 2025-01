Am Dienstagabend machte eine Breaking News die Runde, infolge derer die Aktie von Oracle (Ticker: ORCL) starke Aufschl√§ge sah, den Handelstag mit einem Plus von √ľber 7% unter mehr als 30 Millionen gehandelter St√ľcke beschloss (im Schnitt gehen in der Aktie pro Tag in den vergangenen drei Monaten 7.94 Millionen St√ľcke um, zu den letzten Quartalszahlen waren es 26.5 Millionen St√ľcke) ‚Äď was war geschehen?

Oracle Aktie vor neuen Allzeithochs ūüĒī 500 Mrd. USD Joint Venture mit OpenAI und Softbank

Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Oracle¬†Aktie¬†Handelsideen¬†ūüĒī Oracle¬†Prognose¬†& Ausblick

‚Ėļ Oracle ISIN: US68389X1054 | WKN: 871460 | Ticker: ORCL

Tats√§chlich k√ľndigte US-Pr√§sident Donald Trump an, dass Oracle zusammen mit OpenAI und SoftBank eine gro√üe Investition in die Infrastruktur k√ľnstlicher Intelligenz t√§tigen werde, hieraus ein Joint Venture mit dem Namen Stargate entsteht. Dieses plant, in einem Umfang von 500 Milliarden US-Dollar zu investieren.

OpenAI, SoftBank und Oracle wollen demnach mehrere Rechenzentren f√ľr KI in den USA errichten, beginnend mit einem gro√üen Rechenzentrumsprojekt in Texas, dass dann auf andere Bundesstaaten ausgeweitet werden soll. Die Unternehmen gehen davon aus, zun√§chst 100 Milliarden US-Dollar f√ľr Stargate bereitzustellen und in den n√§chsten vier Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar in entsprechende Projekte zu investieren.

Das Resultat ist nicht nur f√ľr Oracle, sondern auch f√ľr die gesamte US-Wirtschaft enorm: durch dieses Joint Venture wird nicht nur die F√ľhrungsrolle der USA im Bereich KI gesichert, sondern zudem hunderttausende Arbeitspl√§tze geschaffen.¬†

Durch seine Invetsment in OpenAI ist auch Microsoft als Technologiepartner an Stargate beteiligt, zudem Arm und Nvidia. 

In den entstehenden Rechenzentren k√∂nnten eines Tages von OpenAI entwickelte Chips untergebracht werden. OpenAI soll derzeit laut Insidern wohl mit Hochdruck ein Team aus Chipdesignern und -ingenieuren aufbauen und mit den Halbleiterfirmen Broadcom und TSMC zusammenarbeiten, um einen KI-Chip f√ľr Rechenmodelle zu entwickeln, der bereits 2026 auf den Markt kommen k√∂nnte.

Ausgehend von diesen Entwicklungen scheint sehr wahrscheinlich, dass die Aktie von Oracle zeitnah neue Allzeithochs sieht, aber auch andere, vom KI-Boom profitierende Unternehmen wie Nvidia starke Nachfrage sehen. 

Goldman Sachs sch√§tzt, dass KI bis 2028 etwa 19 % des Strombedarfs von Rechenzentren ausmachen wird, w√§hrend OpenAI den Mangel an verf√ľgbaren Rechenkapazit√§ten f√ľr die Verz√∂gerung seiner Produkte verantwortlich macht, tats√§chlich ist das Thema ‚ÄěRechenkapazit√§t‚Äú Berichten zufolge zu einer Quelle von Spannungen zwischen dem KI-Unternehmen und Microsoft, seinem engen Kooperationspartner und Hauptinvestor, geworden.

F√ľr die Aktie von Oracle d√ľrfte zeitnah zun√§chst einmal die $200 Marke im Fokus stehen.

Oracle Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!