Eine der st√§rksten Aktien des Jahres 2025 im Bereich ‚ÄěBig Tech‚Äú ist jene von Oracle (Ticker: ORCL). Auf Jahressicht notiert die Aktie rund 36% auf USD-Basis im Plus und das trotz eines kurzzeitigen Minus im April im Rahmen des eskalierenden Importzoll-Streits Donald Trumps von fast 30%.¬†

‚Ėļ Oracle | WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL

Den derzeitigen Aufwind nutzt das Unternehmen auch f√ľr Investitionen, auch in Deutschland. So machten am Dienstagmorgen Meldungen die Runde, dass der Software-Gigant in den kommenden f√ľnf Jahren in Deutschland plant, 2 Milliarden US-Dollar zu investieren, will damit der wachsenden Nachfrage nach Anwendungen k√ľnstlicher Intelligenz und Nachfrage im Bereich Cloud-Infrastruktur Rechnung tragen.¬†

So wie es scheint, ist die Investitionssumme regional abh√§ngig, denn ein Gro√üteil soll in den Gro√üraum Frankfurt am Main flie√üen. Ich finde dieses Investment ziemlich interessant, erachte Deutschland n√§mlich allein schon wegen der √ľberbordenden B√ľrokratie als einen alles andere als attraktiven Wirtschafts- bzw. Investitionsstandort. Und gerade die Thematik ‚Äědigitale Souver√§nit√§t‚Äú, die in Deutschland besonders gro√ü geschrieben und bei denen es f√ľr einige US-Unternehmen ‚Äěheikel‚Äú werden k√∂nnte, k√∂nnte eher fr√ľher als sp√§ter ein Konfrontationspunkt sein.

Dennoch ist es ein vielversprechendes Signal, Unternehmen und auch Beh√∂rden werden ohne Frage von der St√§rkung der digitalen Infrastruktur mittel- bis langfristig profitieren ‚Äď und Oracle k√∂nnte bald Gesellschaft von anderen Big-Tech-Firmen aus den USA erhalten, auch Google, Microsoft und Amazon mit seiner Cloud-L√∂sung AWS haben Investitionen angek√ľndigt, wobei sich ein Gro√üteil auf die Region Frankfurt am Main konzentriert.¬†

Der Grund: mit dem DE-CIX in Frankfurt am Main findet sich hier der weltweit größte CIX (kommerzieller Internet-Knoten). In der Tat existieren weltweit ungefähr 340 IXPs (Internet Exchange Points), von denen sich etwa 165 in Europa und rund 80 in Nordamerika befinden. 

Blicken wir auf die Aktie von Oracle: Nach dem j√ľngsten Bruch auf neue Allzeithochs schreitet seit einigen Tagen eine gesunde und den technisch √ľberdehnt anmutenden Modus voran. Bevorzugen w√ľrde ich einen Test der Region um 215 US-Dollar, wo derzeit auch in etwa der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis, geankert auf die letzten, sehr soliden Quartalszahlen verl√§uft.¬†¬†

Oracle Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily:

