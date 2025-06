Der Softwarehersteller Oracle (Ticker: ORCL) legte am Mittwoch nachb√∂rslich Zahlen vor, handelt in der Vorb√∂rse rund 8% √ľber seinem Schlusskurs von Mittwoch. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading¬†ūüĒī Oracle Handelsideen¬†ūüĒī ORCL Prognose¬†& Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL Der Grund ist schnell ausgemacht, Oracle √ľberzeugte sowohl beim Gewinn pro Aktie mit bereinigt 1,70 USD, die Erwartung lag bei 1,64 USD, als auch beim Umsatz, wo Oracle 15,9 Mrd. USD gegen√ľber 15,59 Mrd. USD erwartet auswies. Der Umsatz stieg im vierten Quartal somit¬† gegen√ľber dem Vorjahr um 11 % und f√ľr das laufende Quartal rechnet Oracle mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,46 bis 1,50 US-Dollar und einem Umsatzwachstum zwischen 12 % und 14 %, ziemlich genau im Bereich der Erwartung von 1,48 US-Dollar und einen Umsatz von 14,96 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem Wachstum von 12,4 %. Der Umsatz mit Cloud-Infrastruktur d√ľrfte im Gesch√§ftsjahr 2026 um mehr als 70 % steigen, nach einem Wachstum von 52 % im nun abgelaufenen Quartal, so die CEO Oracles, Safra Catz. Sie rechnet f√ľr das Gesch√§ftsjahr 2026 mit einem Umsatz von mehr als 67 Milliarden US-Dollar, klar √ľber der Erwartung der Wall Street von 65,18 Milliarden US-Dollar. Und auch sonst schaut die Zukunft Oracles rosig aus: im Gesch√§ftsjahr 2029, was zwar noch etwas hin ist, aber dennoch, erwartet Oracle erstmalig die Schallmauer von 100 Mrd. USD zu knacken. Hierzu d√ľrften auch die j√ľngst geschlossenen Partnerschaften beitragen, z.B. mit der Cleveland Clinic und G42, der Holdinggesellschaft f√ľr k√ľnstliche Intelligenz der Vereinigten Arabischen Emirate, bekannt, die eine KI-Plattform f√ľr das Gesundheitswesen entwickeln soll.¬† Dar√ľberhinaus hat Oracle Cloud- und Beratungszusagen mit IBM in petto, SoftBank gab bekannt, dass es das von Oracle unterst√ľtzte Chip-Design-Startup Ampere f√ľr 6,5 Milliarden US-Dollar √ľbernehmen werde und der chinesische Online-H√§ndler Temu verlagert seine Infrastruktur in die Cloud von Oracle. Es l√§uft also f√ľr Oracle und somit ist die Aktie f√ľr Investoren definitiv einen Blick wert, auch wenn die Aktie nach seinen Abschl√§gen im April nun erneut knapp unter seinen Allzeithochs notiert. Zwar w√§re ein kurzzeitiger R√ľcksetzer zwecks attraktiverem CRV f√ľr ein Investment w√ľnschenswert. Vor dem Hintergrund der j√ľngsten St√§rke w√§re allerdings nicht √ľberraschend, marschierten die Bullen auf der Oberseite gleich weiter, die 200 USD Marke fest im Visier. Oracle Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.