Während sich die Wall Street in den Wochenschluss in Form des S&P 500 und Nasdaq 100 korrektiv zeigte, legte die Aktie von Palantir (Ticker: PLTR) mehr als 11% zu – der potenzielle Grund mutet allerdings „speziell“ an. Palantir geht steil – kurzfristiger Rücksetzer wird wahrscheinlich Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Palantir Handelsideen 🔴& Ausblick ► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR Am Donnerstag verkündete Palantir nachbörslich, seine Notierung von der New Yorker Börse an die Nasdaq zu übertragen, unter mehr als 153 Millionen gehandelter Stücke markierte neue Allzeithochs und Schluss knapp unter $66 im Bereich seiner Tageshochs. Hierdurch summieren sich die Aufschläge in der Aktie folgend auf die starken Quartalszahlen und die seitens der Aktienmärkte bullish interpretierte Wahl Donald Trumps inklusive eines „Republican Sweep“ im US Kongress auf weit über 40% innerhalb der letzten zwei Wochen. Wirklich brisant wurde es dann am Freitag nachbörslich: Palantir Vorstandsmitglied Alexander Moore, Partner bei der Risikokapitalgesellschaft 8VC, schrieb auf X (ehemals Twitter), dass dieser Schritt für Kleinanleger von Vorteil sein könnte, da er den Kauf von börsengehandelten Fonds in Milliardenhöhe „erzwingen“ werde, konkret: „Alles, was wir tun, dient dazu, unsere treuen Kleinanleger (engl. „Retail Diamondhands“) zu belohnen und zu unterstützen“, bezog sich dabei auf einen Begriff, der in der Krypto-Community für langfristige Investoren populär ist. Kurz zur technischen Einschätzung diesbezüglich meinerseits: ausgehend von der Marktkapitalisierung Palantirs dürften wr über den Daumen gepeilt von maximal 6 Millionen zu erwerbender Aktien sprechen – entsprechend maximal 10% des durchschnittlich gehandelten Volumen pro Handelstag in den vergangenen drei Monaten (laut Finviz 63.32 Millionen Stücke) oder sehr plump formuliert: ein Windhauch und kaum ein Trigger für eine Short Squeeze. Der Umstand, dass Moore den Tweet bzw. seinen X-Account inzwischen gelöscht hat offenbart, dass seine Zeilen juristisch „schwierig“ sein dürften. Uns als Trader dürfte aber vielmehr interessieren, was dies für die Aktie bedeutet. Ausgehend von den jüngst starken Quartalszahlen und dem starken Ausblick scheint zwar ein Kursanstieg nachvollziehbar, aber der nun ausmachbare Modus scheint kurzfristig stark überdehnt, die Aktie ist in den vergangenen 10 Handelstagen mehr als 6-ATR auf der Oberseite gelaufen und ein kurzfristiger, schärferer Rücksetzer scheint nur eine Frage der Zeit. Zum Wochenbeginn liegt mein Fokus auf der $64 Marke: ein scharfer Push zurück unter dieses Level und Halten von mehr als 20 Minuten unterhalb könnte meiner Einschätzung nach suggerieren, dass die Hochs kurzfristig gefunden sind und wenigstens ein test der $60 Region, eventuell auch etwas tiefer denkbar wäre. Palantir Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

