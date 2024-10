Palantir und Dell werden in den S&P500 aufgenommen, Portfolio-Manager müssen die Aktien nun kaufen... Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Palantir Handelsideen 🔴 Palantir Prognose & Ausblick ► Palantir ISIN: US69608A1088 | WKN: A2QA4J ► Dell ISIN: US24703L2025 | WKN: A2N6WP Palantir (Ticker: PLTR) und Dell (Ticker: DELL) sahen am Freitag nachbörslich und trotz der bearishen Vorgaben des übergeordneten Marktes jeweils starke Impulse auf der Oberseite. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Grund: die Meldung, dass beide Unternehmen in den S&P500 aufgenommen werden. Dell und Palantir ersetzen American Airlines und Etsy. Die bullishe Reaktion nachbörslich ist folgerichtig und könnte sich in der Tat in den kommenden Tagen fortsetzen, denn Fondsmanager, die den Index über ihr Portfolio an Aktien abbilden, müssen dieses Portfolio nun entsprechend anpassen und die Aktien von Palantir und Dell kaufen, um den S&P500 Aktienindex auch weiterhin entsprechend abzubilden. Besonders in Bezug auf Palantir ist die Aufnahme eigentlich keine große Überraschung. Wir hatten eine solche Aufnahme in der Vergangenheit häufiger im „Wallstreet Countdown“ thematisiert und des infolgedessen bestehenden bullishen Potenzials, nach dem jüngsten Break und Hold über 30 USD in tiefe 30ziger Gefilde. Der Grund für unseren „Optimismus“ diesbezüglich fand sich in den jüngsten Quartalsberichten, wonach das Unternehmen ab dem vierten Quartal 2022 begann, Gewinne zu verzeichnen, im letzten Quartalsbericht wies Palantir einen Nettogewinn von 135.6 Millionen US-Dollar aus, substanziell höher gegenüber den 27.9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres und ein deutlich positives Umsatzwachstum widerspiegelnd. Kurz zur Erklärung, warum das in Bezug auf die Aufnahme in den S&P500 relevant ist: um in den S&P 500 aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen im letzten Quartal einen Gewinn gemeldet und in den letzten vier Quartalen einen kumulierten Gewinn erzielt haben. Ein weiteres Kriterium in Bezug auf die Aufnahme in den S6P500 ist die Marktkapitalisierung. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen im S&P500 beträgt etwa 33.5 Milliarden US-Dollar, Palantir hat eine Marktkapitalisierung von über 67 Milliarden Dollar, während Dell mit über 72 Milliarden Dollar bewertet wird. Zum Wochenstart liegt der Fokus in Palantir technisch auf der Region um die aktuellen Jahreshochs um $33. Kommt es zu einem Break und Halten oberhalb, bevorzugt nach der Preisfindungsphase ab 16 Uhr, sind weitere Aufschläge sowohl am Montag, als auch in den kommenden Handelstagen infolge der weiter oben bereits thematisierten Nachfrage von, den S&P500 abbildenden Portfoliomanagern denkbar, Ziele um $35 und höher. PLTR – m30: Quelle: XTB xStation5 PLTR m30 Chart (17. Januar 2024 bis 09. September 2024). Screenshot erstellt am 09. September 2024, 10:00 Uhr (deutsche Zeit) HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

