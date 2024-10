Palladium steigt um 6 %, da die G-7 Sanktionen gegen Russland in Betracht zieht 📈

Die Palladiumpreise sind heute um mehr als 6 % gestiegen, nachdem die USA die G-7-VerbĂŒndeten aufgefordert haben, Sanktionen gegen russisches Palladium und Titan in Betracht zu ziehen. Der Preis des Metalls wird auch durch die Nachfrage nach sicheren HĂ€fen und ein großartiges Jahr fĂŒr Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, gestĂŒtzt. Das russische Unternehmen Nornickel stellt fast 40 % der weltweiten Palladiumproduktion dar, sodass Sanktionen wirklich störend sein und möglicherweise zu einem Preisanstieg fĂŒhren könnten. Palladium und Titan sind strategische Materialien fĂŒr zahlreiche militĂ€rische Anwendungen sowie fĂŒr Computerchips. Die USA haben russisches Titan bereits auf die schwarze Liste gesetzt, aber westliche Regierungen haben die russischen Lieferungen nicht unterbrochen, da dies zu einer Störung der globalen MĂ€rkte und der Lieferketten fĂŒhren wĂŒrde.

Der Palladiumpreis stieg im Dezember um 12 %, da spekuliert wurde, dass das Metall als nĂ€chstes von BeschrĂ€nkungen betroffen sein könnte, nachdem Großbritannien Sanktionen gegen eine Reihe russischer Metalle verhĂ€ngt hatte. Zuvor hatten die USA und Großbritannien BeschrĂ€nkungen fĂŒr den Handel mit russischem Aluminium, Kupfer und Nickel verhĂ€ngt. Im September schlug Putin außerdem vor, dass Russland als Reaktion auf die westlichen Sanktionen ĂŒber eine Begrenzung der Exporte einiger Rohstoffe wie Nickel, Titan und Uran nachdenken sollte. PALLADIUM im Tageschart Palladium erreicht heute fast ein 11-Monats-Hoch und damit ein Niveau, das seit Dezember 2023 nicht mehr erreicht wurde. Wir können auch einen bullischen Versuch eines „Golden Cross“-Musters von EMA200 und EMA50 (orange und rote Linie) erkennen. Betrachtet man die Fibo-Retracements-Levels, könnte die signifikante Widerstandszone bei 1450 USD - 1500 USD liegen. Palladium könnte jedoch weiterhin anfĂ€llig fĂŒr zyklische Angebots- und NachfrageverhĂ€ltnisse sein, und weitere Preissteigerungen sind natĂŒrlich nicht garantiert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

