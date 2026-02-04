PayPal Aktie im Fokus: schwacher Ausblick 2026, Quartalszahlen unter Erwartungen und CEO-Wechsel - jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die PayPal Aktie steht aktuell stark unter Druck. Nach enttäuschenden Quartalszahlen und einer schwachen Gewinnprognose für 2026 kam es zu einem deutlichen Kursrutsch im vorbörslichen Handel. Zusätzlich sorgt ein überraschender Führungswechsel für Unsicherheit: PayPal tauscht den CEO aus und setzt künftig auf neue Impulse im Management.

Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um PayPal Aktien zu kaufen – oder überwiegen kurzfristig die Risiken?

► Paypal WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker: PYPL.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur PayPal Aktie

Schwacher Ausblick belastet: PayPal erwartet 2026 nur stagnierende bis leicht steigende Gewinne – deutlich unter Markterwartung.

Quartalszahlen unter Prognose: Umsatz und Gewinn je Aktie verfehlten die Schätzungen der Wall Street.

CEO-Wechsel sorgt für Neustart: Enrique Lores (HP) übernimmt – Anleger hoffen auf einen Turnaround.

📉 Quartalszahlen: PayPal verfehlt die Erwartungen

PayPal meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 8,68 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen von 8,80 Milliarden US-Dollar . Auch beim Gewinn gab es Enttäuschung: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,23 US-Dollar, während Analysten 1,28 US-Dollar erwartet hatten.

Das ist besonders bemerkenswert, weil das Weihnachtsquartal normalerweise zu den stärksten Perioden für Zahlungsdienstleister zählt.

🧾 Ausblick 2026: Warum Anleger bei der PayPal Aktie nervös reagieren

Ein zentraler Belastungsfaktor für die PayPal Aktie ist der Ausblick. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Rückgang des bereinigten Gewinns im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis hin zu einem leichten Anstieg. Die Wall Street hatte dagegen laut Daten von LSEG mit rund 8 % Wachstum gerechnet.

Zusätzlich belasten makroökonomische Faktoren:

sinkende Konsumausgaben

hohe Zinsen und Lebenshaltungskosten

zunehmende Vorsicht der Verbraucher Das Umfeld bleibt damit schwierig – vor allem für Unternehmen, die stark vom Online-Handel abhängig sind.

🏦 Wettbewerb & Wachstum: Marken-Checkout als Schlüsselthema

PayPal versucht, sich stärker auf das margenstärkere Branded Checkout-Geschäft zu fokussieren. Genau hier lag jedoch zuletzt ein Problem: Das Wachstum des Online-Marken-Checkouts verlangsamte sich im vierten Quartal auf nur 1 %, nachdem es im Vorjahr noch bei 6 % lag.

Gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck weiter zu, unter anderem durch:

Apple

Google

neue Fintech-Konkurrenten

Für Anleger, die PayPal Aktien kaufen möchten, ist diese Kennzahl besonders wichtig, da sie die Wettbewerbsfähigkeit im Kerngeschäft widerspiegelt.

🔄 CEO-Wechsel: Neustart für die PayPal Aktie?

Ein weiterer großer Einschnitt: PayPal tauscht den CEO aus. Der Vorstand erklärte, dass das Tempo der Veränderungen und die Umsetzung unter dem bisherigen CEO Alex Chriss nicht den Erwartungen entsprach.

Ab dem 1. März übernimmt Enrique Lores (bisher CEO von HP) die Führung. Bis dahin fungiert CFO Jamie Miller als Interim-CEO.

Für die Aktie kann ein solcher Managementwechsel kurzfristig zwar Unsicherheit bringen – langfristig aber auch die Chance auf einen Strategiewechsel und einen möglichen Turnaround.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🧠 Fazit: PayPal Aktie – Turnaround-Chance, aber kurzfristig hohes Risiko

Die PayPal Aktie bleibt spannend, aber aktuell klar risikobehaftet. Schwache Quartalszahlen, ein enttäuschender Ausblick und ein CEO-Wechsel sorgen für Unsicherheit. Gleichzeitig könnte genau diese Phase für langfristig orientierte Anleger interessant sein, die antizyklisch Aktien kaufen möchten – vorausgesetzt, PayPal schafft es, das Marken-Checkout-Geschäft wieder zu beschleunigen und sich gegen Big-Tech-Konkurrenz zu behaupten.

👉 Wer die PayPal Aktie kaufen will, sollte auf Stabilisierungssignale und Fortschritte beim profitablen Wachstum achten.

Paypal Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Paypal Aktie

❓ Ist die PayPal Aktie aktuell kaufenswert?

Die PayPal Aktie ist aktuell spekulativ, da das Unternehmen mit schwachem Wachstum und hoher Konkurrenz kämpft. Für langfristige Anleger kann es sich lohnen, PayPal Aktien zu kaufen – allerdings erst dann, wenn sich operative Kennzahlen wie das Wachstum im Branded Checkout stabilisieren.

❓ Warum ist die PayPal Aktie zuletzt gefallen?

Die PayPal Aktie fiel, weil PayPal mit Umsatz und Gewinn je Aktie die Erwartungen verfehlte und zudem einen schwachen Ausblick für 2026 gegeben hat. Auch der überraschende CEO-Wechsel sorgte für zusätzliche Unsicherheit.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der PayPal Aktie?

Zu den größten Risiken zählen ein schwächeres Konsumumfeld, steigender Wettbewerbsdruck durch Apple und Google sowie ein verlangsamtes Wachstum im margenstarken Branded Checkout. Zudem kann die Aktie kurzfristig stark schwanken.

❓ Welche Rolle spielt der CEO-Wechsel bei PayPal?

Ein CEO-Wechsel kann ein Neustart für die PayPal Aktie sein, weil neue strategische Impulse möglich sind. Gleichzeitig erhöht ein Führungswechsel kurzfristig die Unsicherheit, da Anleger die neue Ausrichtung erst einschätzen müssen.

❓ Für welche Anleger eignet sich die PayPal Aktie?

Die PayPal Aktie eignet sich vor allem für risikobewusste Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die antizyklisch Aktien kaufen und auf einen möglichen Turnaround im Zahlungsverkehr setzen möchten.