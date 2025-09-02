PepsiCo-Aktie steigt nach Elliott-News – Chancen & Risiken im Fokus | Aktien News 📈

📈 PepsiCo-Aktie im Fokus: Rebound nach Elliott-Einstieg Die PepsiCo-Aktie sorgt heute für Schlagzeilen an der Wall Street. Nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Hedgefonds Elliott Management eine Beteiligung in Höhe von 4 Milliarden USD offengelegt hat, legten die Aktien zeitweise über 3 % zu. Doch nach Handelsstart setzte Gewinnmitnahme ein – Anleger „verkauften die News“. ► PepsiCo | WKN: 851995 | ISIN: US7134481081 | Ticker: PEP 🔑 Key Takeaways Elliott Einstieg als Signal: Mit einer Beteiligung von 4 Mrd. USD sieht Elliott Management in der PepsiCo-Aktie trotz schwieriger Marktbedingungen attraktives Potenzial. Fundamentale Herausforderungen: Sinkende Absatzmengen und Preiserhöhungen, die von Konsumenten nicht akzeptiert werden, belasten Umsatz und Wachstum. Technische Analyse positiv: Seit dem Juni-Tief bei 126 USD konnte die PepsiCo-Aktie mehr als 20 % zulegen. Ein Schlusskurs über 153 USD könnte den Weg in Richtung 160 USD frei machen. 📊 Marktanalyse zur PepsiCo-Aktie Nach der Nachricht über den Elliott-Einstieg stieg die PepsiCo-Aktie zunächst stark an, prallte aber anschließend an kurzfristigem Verkaufsdruck ab. Trotz fundamentaler Schwierigkeiten mit schwächelndem Absatz und Preisdruck, signalisiert das Engagement von Elliott ein mögliches Schnäppchen-Niveau. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Charttechnisch betrachtet erholte sich die Aktie über die EMA200 und zeigt seit den Juni-Tiefs bei 126 USD eine starke Aufwärtsbewegung. Ein Tagesschluss über 153 USD könnte als Bestätigung für weiteres Momentum dienen – mit Zielmarke um 160 USD. PepsiCo Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ✅ Fazit Die PepsiCo-Aktie steht aktuell zwischen fundamentalen Herausforderungen und neuem Optimismus durch den Einstieg von Elliott Management. Kurzfristig bestimmen technische Marken das Bild, während langfristig die Konsumentennachfrage entscheidend bleibt. Anleger sollten die Kurszone um 153 USD genau im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur PepsiCo-Aktie 📌 1. Warum steigt die PepsiCo-Aktie aktuell? Die PepsiCo-Aktie legte nach der Meldung zu, dass der aktivistische Hedgefonds Elliott Management eine Beteiligung von rund 4 Milliarden USD erworben hat, zeitweise über 3 % zu. Der Einstieg signalisiert Vertrauen in den langfristigen Wert der Aktie. 📌 2. Welche Herausforderungen hat PepsiCo derzeit? PepsiCo kämpft mit sinkenden Absatzmengen und der Zurückhaltung der Konsumenten bei Preiserhöhungen. Diese Faktoren belasten Umsatz und Wachstum – trotz positiver Impulse durch das Elliott-Engagement. 📌 3. Wie ist die technische Analyse zur PepsiCo-Aktie? Charttechnisch erholte sich die PepsiCo-Aktie über die EMA200 und stieg seit den Juni-Tiefs bei 126 USD um mehr als 20 %. Ein Tagesschlusskurs über 153 USD könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 160 USD eröffnen. 📌 4. Ist die PepsiCo-Aktie ein Kauf? Ob die PepsiCo-Aktie aktuell ein Kauf ist, hängt von der Risikobereitschaft der Anleger ab. Langfristig sorgt Elliott Management für Optimismus, kurzfristig könnten jedoch fundamentale Schwächen und Gewinnmitnahmen für Volatilität sorgen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.