PepsiCo sieht Rentabilitätsrückgang im 3. Quartal 2024 📊

PepsiCo (PEP.US) verzeichnet heute nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 einen leichten Anstieg. Die Ergebnisse des Unternehmens entsprachen weitgehend den Erwartungen, allerdings wurde die Umsatzprognose aufgrund des Rückrufs einiger Produkte im Segment Quaker Food und des Boykotts von Produkten des Unternehmens im Nahen Osten leicht gesenkt. Die heutige Reaktion auf die Ergebnisse bleibt moderat, insbesondere im Vergleich zur letzten Veröffentlichung der Finanzergebnisse, als die Aktie bei der Eröffnung um mehr als 2 % fiel, um dann mit einer positiven Note zu schließen. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Nettoumsatz des Unternehmens im 3. Quartal 2024 bleibt auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (-0,6 % im Jahresvergleich), was auf ein Umfeld mit höheren Zinssätzen zurückzuführen ist, die die Kaufkraft der Verbraucher nach wie vor einschränken, sowie auf Verbraucher, die seit langem in einem inflationären Umfeld leben. Diese makroökonomische Situation wirkt sich auf die Konsumgewohnheiten bei Nicht-Kernkäufen aus, zu denen auch die Snacks und Getränke des Unternehmens gehören. Stärker als in der Umsatzdynamik spiegelt sich diese Situation in sinkenden Absatzmengen wider, von denen praktisch alle Segmente betroffen waren (mit Ausnahme der Verkäufe in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, wo die Absatzmengen in beiden Fällen um 1 % im Jahresvergleich stiegen). Am stärksten betroffen von dem Rückgang war das Segment Quaker Foods in Nordamerika, wo die Absatzmengen (wie auch die Umsätze) im Jahresvergleich um -13 % zurückgingen. Ein derart starker Rückgang ist auf den Rückruf bestimmter Produkte zurückzuführen, den das Unternehmen bereits angekündigt hatte. Das Unternehmen sieht sich auch mit einem zunehmenden Kostenanstieg konfrontiert, der dazu führte, dass der Betriebsgewinn auf 3,87 Milliarden US-Dollar (-4 % im Jahresvergleich) sank. Dies führte in Verbindung mit einem Anstieg der Finanzaufwendungen dazu, dass der verwässerte Gewinn pro Aktie auf 2,13 US-Dollar sank (gegenüber 2,24 US-Dollar im Vorjahr). In Bezug auf die Rentabilität enttäuschte das Unternehmen im Vergleich zu den Prognosen für einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 2,28 US-Dollar. Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024: Kerngewinn je Aktie 2,31 USD gegenüber 2,25 USD im Vorjahr, Prognose 2,30 USD (Bloomberg-Konsens)

Nettoumsatz 23,32 Mrd. USD, -0,6 % im Vergleich zum Vorjahr, Prognose 23,8 Mrd. USD Frito-Lay-Umsatz in Nordamerika 5,89 Mrd. USD, -1,1 % im Vergleich zum Vorjahr, Prognose 5,95 Mrd. Quaker Foods North America Umsatz 648 Millionen US-Dollar, -13 % im Jahresvergleich, Prognose 672 Millionen US-Dollar PepsiCo Beverages North America Umsatz 7,18 Milliarden US-Dollar gegenüber 7,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, Prognose 7,28 Milliarden US-Dollar Europa Umsatz 3,95 Milliarden US-Dollar, +6,5 % im Jahresvergleich, Prognose 3,93 Milliarden US-Dollar Lateinamerika: Umsatz 2,92 Milliarden US-Dollar, -4,6 % im Jahresvergleich, Prognose 3,11 Milliarden US-Dollar Afrika, Naher Osten und Südasien: Umsatz 1,55 Milliarden US-Dollar, -3,9 % im Jahresvergleich, Prognose 1,68 Milliarden US-Dollar Asien-Pazifik, Australien, Neuseeland und China: Umsatz 1,20 Milliarden US-Dollar, -1,8 % im Jahresvergleich, Prognose 1,23 Milliarden US-Dollar

Organischer Umsatz +1,3 % gegenüber +8,8 % im Vorjahr, Prognose +3 % Frito-Lay Nordamerika: Veränderung des organischen Umsatzes: -1 %, Prognose 0 % Quaker Foods Nordamerika: Veränderung des organischen Umsatzes: -13 %, Prognose -10,4 % PepsiCo Beverages Nordamerika: Veränderung des organischen Umsatzes: +1 %, Prognose +1,86 Lateinamerika: organische Umsatzveränderung: +3 %, Prognose +4,49 % Europa: organischer Umsatz +6 %, Prognose +7,45 % Asien-Pazifik, Australien und Neuseeland und China: organische Umsatzveränderung: -1 % (gegenüber zuvor: +9 %), Prognose +2,92 % Afrika, Naher Osten und Südasien: organischer Umsatz +6 %, Prognose +11,4

Gewinn je Aktie 2,13 $ gegenüber 2,24 $ im Vorjahr, Prognose 2,2 $

EPS 2,13 $ gegenüber 2,24 $ im Vorjahr, Prognose 2,28 $ Prognosen für 2024: Kerngewinn je Aktie: 8,15 $ (Prognose beibehalten), Prognose: 8,14 $

Organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich (zuvor: 4 % Wachstum)

8 % Gewinnwachstum je Aktie bei konstanten Wechselkursen (Prognose beibehalten) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.