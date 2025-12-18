- Pfizer Aktie fällt nach vorsichtiger Prognose
- Pipeline & Übernahmen: Wachstum braucht Zeit
- Patentausläufe & politischer Druck belasten
- Pfizer Aktie fällt nach vorsichtiger Prognose
- Pipeline & Übernahmen: Wachstum braucht Zeit
- Patentausläufe & politischer Druck belasten
Pfizer Aktie unter Druck nach vorsichtiger Prognose – lohnt es sich jetzt, Aktien zu kaufen?
Die Pfizer Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck. Auslöser war eine zurückhaltende Prognose für das Jahr 2026, mit der der Pharmakonzern Anleger enttäuschte. Trotz umfangreicher Investitionen in neue Medikamente und milliardenschwerer Übernahmen kämpft Pfizer weiterhin mit den Folgen des starken Rückgangs der Covid-Umsätze und auslaufender Patente.
Für Investoren stellt sich daher die zentrale Frage: Ist der Kursrückgang eine Chance, um Pfizer Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken?
► Pfizer WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker: PFE.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
📉 1. Pfizer Aktie fällt nach vorsichtiger Prognose
Pfizer rechnet für 2026 mit einem bereinigten Gewinn von 2,80 bis 3,00 US-Dollar je Aktie und liegt damit leicht unter den Markterwartungen. Auch die Umsatzprognose von 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar signalisiert kaum Wachstum gegenüber 2025.
Die Börse reagierte prompt:
-
Aktienkurs: –5 % an einem Tag
-
Jahresperformance: rund –5 %
Hauptbelastungsfaktoren bleiben der Rückgang der Covid-Umsätze sowie zunehmender Preisdruck im Kerngeschäft.
🧪 2. Pipeline & Übernahmen: Wachstum braucht Zeit
Pfizer investiert massiv in die Zukunft, doch die Erträge lassen auf sich warten:
-
10-Mrd.-USD-Übernahme von Metsera (Adipositas-Therapien, frühe Phase)
-
43-Mrd.-USD-Übernahme von Seagen (Onkologie)
Diese Zukäufe sollen langfristig neue Umsatzquellen erschließen, sind kurzfristig jedoch mit hohen Kosten verbunden. Analysten betonen, dass diese Investitionen noch weit davon entfernt sind, die rückläufigen Umsätze vollständig zu kompensieren.
⚠️ 3. Patentausläufe & politischer Druck belasten
Ein weiteres Risiko für die Pfizer Aktie sind umfangreiche Patentausläufe:
-
17 Mrd. USD Umsatz könnten bis 2028 durch auslaufende Patente und Exklusivrechte gefährdet sein
-
Starker Wettbewerb bei Blockbustern wie Prevnar
-
Eliquis wird künftig in Medicare zu niedrigeren Preisen angeboten
Zusätzlich sieht sich Pfizer wachsendem politischem und regulatorischem Druck ausgesetzt, unter anderem durch Änderungen in der US-Impfstoffpolitik und neue Preisvereinbarungen mit der US-Regierung.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.
Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
📌 Fazit: Pfizer Aktie – defensiver Titel mit Geduldsfaktor
Die Pfizer Aktie steht aktuell für eine Übergangsphase: sinkende Umsätze im Kerngeschäft treffen auf hohe Investitionen in die Zukunft. Kurzfristig fehlt es an Wachstumstreibern, langfristig könnte die Pipeline jedoch neues Potenzial entfalten.
🟢 Chancen
-
Breite Produktpalette & starke Marktstellung
-
Umfangreiche Pipeline in Onkologie & Adipositas
-
Kosteneinsparungsprogramm (über 7 Mrd. USD bis 2027)
-
Attraktive Dividendenrendite für defensive Anleger
🔴 Risiken
-
Rückläufige Umsätze bei Covid-Produkten
-
Hoher Preisdruck & Patentausläufe
-
Politische Eingriffe in Medikamentenpreise
-
Verzögerte Erträge aus Übernahmen
Fazit:
Wer Pfizer Aktien kaufen möchte, sollte einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Für einkommensorientierte Anleger kann die Aktie als defensiver Depotbaustein interessant sein – kurzfristige Kursfantasie bleibt jedoch begrenzt.
Pfizer Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur Pfizer Aktie
FAQ 1: Warum ist die Pfizer Aktie gefallen?
Die Pfizer Aktie fiel nach einer vorsichtigen Gewinn- und Umsatzprognose für 2026 sowie anhaltenden Sorgen über Patentausläufe und Preisdruck.
FAQ 2: Sollte man jetzt Pfizer Aktien kaufen?
Pfizer kann für defensive, langfristige Anleger interessant sein. Kurzfristig fehlt es jedoch an starken Wachstumstreibern.
FAQ 3: Wie hoch ist die Dividende der Pfizer Aktie?
Pfizer zahlt eine vergleichsweise hohe Dividende und gilt als attraktiver Dividendentitel im Pharma-Sektor.
FAQ 4: Welche Risiken gibt es bei der Pfizer Aktie?
• Patentausläufe
• Preisdruck durch Regulierung
• Rückläufige Covid-Umsätze
• Verzögerte Erträge aus Übernahmen
FAQ 5: Wie sieht die Zukunft von Pfizer aus?
Die Zukunft hängt stark vom Erfolg der Pipeline in Onkologie, Impfstoffen und Adipositas-Therapien ab.
Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck – Bären behalten die Kontrolle 🪙📉
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, GBPUSD, Öl
BÖRSE HEUTE: Weihnachtsrally an den Märkten – Notenbanken & Krypto im Fokus (19.12.2025)
Lam Research Aktie auf Rekordhoch – KI-Boom treibt Kurs
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.