Pfizer Aktie unter Druck nach vorsichtiger Prognose – lohnt es sich jetzt, Aktien zu kaufen?

Die Pfizer Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck. Auslöser war eine zurückhaltende Prognose für das Jahr 2026, mit der der Pharmakonzern Anleger enttäuschte. Trotz umfangreicher Investitionen in neue Medikamente und milliardenschwerer Übernahmen kämpft Pfizer weiterhin mit den Folgen des starken Rückgangs der Covid-Umsätze und auslaufender Patente.

Für Investoren stellt sich daher die zentrale Frage: Ist der Kursrückgang eine Chance, um Pfizer Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken?

► Pfizer WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker: PFE.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📉 1. Pfizer Aktie fällt nach vorsichtiger Prognose

Pfizer rechnet für 2026 mit einem bereinigten Gewinn von 2,80 bis 3,00 US-Dollar je Aktie und liegt damit leicht unter den Markterwartungen. Auch die Umsatzprognose von 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar signalisiert kaum Wachstum gegenüber 2025.

Die Börse reagierte prompt:

Aktienkurs: –5 % an einem Tag

Jahresperformance: rund –5 %

Hauptbelastungsfaktoren bleiben der Rückgang der Covid-Umsätze sowie zunehmender Preisdruck im Kerngeschäft.

🧪 2. Pipeline & Übernahmen: Wachstum braucht Zeit

Pfizer investiert massiv in die Zukunft, doch die Erträge lassen auf sich warten:

10-Mrd.-USD-Übernahme von Metsera (Adipositas-Therapien, frühe Phase)

43-Mrd.-USD-Übernahme von Seagen (Onkologie)

Diese Zukäufe sollen langfristig neue Umsatzquellen erschließen, sind kurzfristig jedoch mit hohen Kosten verbunden. Analysten betonen, dass diese Investitionen noch weit davon entfernt sind, die rückläufigen Umsätze vollständig zu kompensieren.

⚠️ 3. Patentausläufe & politischer Druck belasten

Ein weiteres Risiko für die Pfizer Aktie sind umfangreiche Patentausläufe:

17 Mrd. USD Umsatz könnten bis 2028 durch auslaufende Patente und Exklusivrechte gefährdet sein

Starker Wettbewerb bei Blockbustern wie Prevnar

Eliquis wird künftig in Medicare zu niedrigeren Preisen angeboten

Zusätzlich sieht sich Pfizer wachsendem politischem und regulatorischem Druck ausgesetzt, unter anderem durch Änderungen in der US-Impfstoffpolitik und neue Preisvereinbarungen mit der US-Regierung.

📌 Fazit: Pfizer Aktie – defensiver Titel mit Geduldsfaktor

Die Pfizer Aktie steht aktuell für eine Übergangsphase: sinkende Umsätze im Kerngeschäft treffen auf hohe Investitionen in die Zukunft. Kurzfristig fehlt es an Wachstumstreibern, langfristig könnte die Pipeline jedoch neues Potenzial entfalten.

🟢 Chancen

Breite Produktpalette & starke Marktstellung

Umfangreiche Pipeline in Onkologie & Adipositas

Kosteneinsparungsprogramm (über 7 Mrd. USD bis 2027)

Attraktive Dividendenrendite für defensive Anleger

🔴 Risiken

Rückläufige Umsätze bei Covid-Produkten

Hoher Preisdruck & Patentausläufe

Politische Eingriffe in Medikamentenpreise

Verzögerte Erträge aus Übernahmen

Fazit:

Wer Pfizer Aktien kaufen möchte, sollte einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Für einkommensorientierte Anleger kann die Aktie als defensiver Depotbaustein interessant sein – kurzfristige Kursfantasie bleibt jedoch begrenzt.

Pfizer Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Pfizer Aktie

FAQ 1: Warum ist die Pfizer Aktie gefallen?

Die Pfizer Aktie fiel nach einer vorsichtigen Gewinn- und Umsatzprognose für 2026 sowie anhaltenden Sorgen über Patentausläufe und Preisdruck.

FAQ 2: Sollte man jetzt Pfizer Aktien kaufen?

Pfizer kann für defensive, langfristige Anleger interessant sein. Kurzfristig fehlt es jedoch an starken Wachstumstreibern.

FAQ 3: Wie hoch ist die Dividende der Pfizer Aktie?

Pfizer zahlt eine vergleichsweise hohe Dividende und gilt als attraktiver Dividendentitel im Pharma-Sektor.

FAQ 4: Welche Risiken gibt es bei der Pfizer Aktie?

• Patentausläufe

• Preisdruck durch Regulierung

• Rückläufige Covid-Umsätze

• Verzögerte Erträge aus Übernahmen

FAQ 5: Wie sieht die Zukunft von Pfizer aus?

Die Zukunft hängt stark vom Erfolg der Pipeline in Onkologie, Impfstoffen und Adipositas-Therapien ab.