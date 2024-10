Philip Morris mit Wachstum nach besseren Ergebnissen im 3. Quartal 2024 und Ausblick 📊

Philip Morris (PM.US) meldet für das dritte Quartal 2024 bessere Ergebnisse als erwartet. Höhere Umsätze in Kombination mit einer verbesserten Rentabilität sowie eine letzte Erhöhung der Prognosen für das Gesamtjahr 2024 führen zu einem Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens um mehr als 7 % zu Beginn des Handelstages. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auf der Einnahmenseite meldete Philip Morris 9,91 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die allgemeine Prognose von 9,68 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte somit einen Rekordumsatz pro Quartal sowie einen Rekord-Nettogewinn, was auf eine angemessene Kostenpolitik zurückzuführen ist. Zyn-Beutel, die Nikotin enthalten und oral eingenommen werden, indem sie unter die Oberlippe gelegt werden, verzeichneten allein im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 41 % in den USA. Philip Morris fügte hinzu, dass auch die Nachfrage nach IQOS-Tabakkartuschen in Märkten wie Griechenland und Deutschland den Umsatz ankurbelt. Philip Morris versucht, den Verkauf von Alternativen zu Zigaretten zu steigern, da das öffentliche Bewusstsein für die gesundheitlichen Auswirkungen von Tabak zunimmt. Obwohl diese Produkte weniger Substanzen und Chemikalien enthalten, die mit Krebs und Herzerkrankungen in Verbindung gebracht werden, sorgt ihre wachsende Beliebtheit für Kontroversen, insbesondere bei jungen Menschen, die noch nie zuvor geraucht haben. Die wachsende Beliebtheit von Zyn in den USA hat zu Lieferproblemen geführt, aber diese Schwierigkeiten beginnen sich nun zu legen. Das Unternehmen kündigte im Juli an, 600 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsstätte in den USA zu investieren, um Zyn herzustellen. Auf bereinigter EPS-Ebene meldete Philip Morris 1,91 US-Dollar (gegenüber einer Prognose von 1,81 US-Dollar). Im Jahresvergleich entspricht dies einem Anstieg von 14,4 %. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf eine Verbesserung des Nettogewinns zurückzuführen, der im 3. Quartal 2024 auf 3,08 Milliarden US-Dollar stieg. Die höhere Wachstumsrate des Nettogewinns führte zu Rekordhöhen bei der Nettomarge, wodurch der seit dem 2. Quartal 2023 anhaltende Aufwärtstrend fortgesetzt wurde. Das Unternehmen erreichte Werte in der Nähe von 31 %, was im Zeitraum 2020–2022 die Obergrenze der Marge darstellte. Es ist daher zu erwarten, dass sich der Trend zur Verbesserung der Nettomarge in den nächsten Quartalen verlangsamen und stattdessen auf dem aktuellen Niveau konsolidieren wird. Das Unternehmen erhöhte auch seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2024. Erwartet wird ein Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie um 15 % in diesem Jahr (ohne Wechselkursschwankungen), gegenüber zuvor prognostizierten 13 %, auf 6,45 bis 6,51 US-Dollar (zuvor: 6,33 bis 6,45 US-Dollar). Die Obergrenze der zuvor prognostizierten und die Untergrenze der aktuellen Prognosen ist ein Zeichen für das Vertrauen von Philip Morris in die Stärke des aktuellen Verbrauchertrends in Bezug auf die steigende Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. FINANZERGEBNISSE 3Q24: Zigarettenversandvolumen in Einheiten 163,24 Milliarden Europa Zigarettenversandvolumen 43,74 Milliarden Einheiten Süd- und Südostasien, Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Naher Osten und Afrika Zigarettenversandvolumen 91,46 Milliarden Einheiten Ostasien, Australien und PMI Duty Free Zigarettenversandvolumen 12,81 Milliarden Einheiten Amerika: Versandvolumen Zigaretten: 15,24 Milliarden Stück

Versandvolumen Tabakprodukte: 35,35 Milliarden Stück, Prognose: 35,19 Milliarden Stück Europa: Versandvolumen Tabakprodukte: 14,20 Milliarden Stück Süd- und Südostasien, Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Naher Osten und Afrika: Versandvolumen für Tabakwaren mit Zusatz 7,13 Milliarden Einheiten Ostasien, Australien und PMI Duty-Free: Versandvolumen für Tabakwaren mit Zusatz 13,86 Milliarden Einheiten Amerika: Versandvolumen für Tabakwaren mit Zusatz 157 Millionen Einheiten

Angepasstes Betriebsergebnis 4,15 Milliarden US-Dollar, Prognose 3,93 Milliarden US-Dollar

