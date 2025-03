Philip Morris startet US-Marktexpansion mit neuer IQOS-Einführung in Texas

Philip Morris (PM.US) hat am Donnerstag in Austin, Texas, offiziell sein IQOS-Tabakerhitzungsgerät auf den Markt gebracht. Der Preis liegt bei 60 US-Dollar, die Tabaksticks kosten 8 US-Dollar pro Packung. Der weltgrößte Zigarettenhersteller strebt an, bis 2030 10 % des US-amerikanischen Marktes für Tabak und Tabakerhitzung zu erobern, da er in den seiner Meinung nach weltweit führenden Markt für Rauchalternativen einsteigt. ► Philip Morris WKN: 887834 | ISIN: CS0008418869 | Ticker: PHPMF Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Regulierungs- und Marketingansatz „Wir bieten IQOS im Vergleich zu anderen Märkten zu einem niedrigeren Preis an, um das Interesse neuer Verbraucher zu wecken“, so Francisca Rahardja, Marketingleiterin für Inhalationsprodukte bei PMI. Das Unternehmen präsentiert das Produkt beim MotoGP in Austin und hat ‚IQOS-Coaches‘ an Veranstaltungsorten eingesetzt, die nur Erwachsenen zugänglich sind. PM verkauft derzeit eine ältere, von der FDA zugelassene IQOS-Version, während die Zulassung für die neueste Version, ILUMA, noch aussteht. Bisher wurde nur die Markteinführung in Austin angekündigt, obwohl ursprünglich eine Expansion auf vier Städte geplant war. Philip Morris (D1 Intervall) Der Aktienkurs nähert sich mit 155,65 $ einem kurzfristigen Widerstandsniveau. Bären könnten versuchen, die 30-Tage-EMA erneut zu testen, die mit dem Fibonacci-Retracement-Level von 23,6 % zusammenfällt. Der RSI befindet sich in einer rückläufigen Divergenz mit niedrigeren Höchstständen, während sich der MACD in Richtung einer potenziellen bullischen Divergenz verengt. Quellen: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

