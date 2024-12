Photronics verzeichnet aufgrund starker Quartalsgewinne und optimistischer „KI-gesteuerter Fotomasken-Nachfrage“ einen Anstieg von 20 % 📈

Die Aktien des in den USA ansässigen Fotomaskenherstellers Photronics (PLAB.US) stiegen um 20 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres Ergebnisse veröffentlicht hatte, die höher ausfielen als erwartet und die Erwartungen der Wall-Street-Analysten weit übertrafen. Der CEO des Unternehmens, Frank Lee, kommentierte die Ergebnisse positiv, da das Unternehmen im Geschäftsquartal ein sequentielles Umsatzwachstum erzielte, mit einem Anstieg der Verkäufe im Quartalsvergleich sowohl bei integrierten Schaltkreisen (IC) als auch bei Flachbildschirmen (FPD).

Laut Lees Ausführungen wurde das IC-Wachstum durch starke Verkäufe im High-End-Bereich, insbesondere in den USA, angetrieben, während FPD von der allgemeinen Nachfrage angeführt wurde. Laut dem Unternehmen Photomask sind die Nachfragetrends günstig und werden sich wahrscheinlich bis 2025 fortsetzen, angetrieben von Megatrends: KI, Regionalisierung der Lieferkette und Edge-Computing. Geschäftsjahr 2024 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Umsatz belief sich auf 866,9 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von nur 3 % im Jahresvergleich entspricht; der Nettogewinn (GAAP) belief sich auf 130,7 Millionen US-Dollar oder 2,09 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 125,5 Millionen US-Dollar oder 2,03 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Jahr 2023.

Der IC-Umsatz betrug 638,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 2 % im Jahresvergleich entspricht, während der FPD-Umsatz bei 228,8 Millionen US-Dollar lag, was einem Rückgang von 5 % entspricht

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 261,4 Millionen US-Dollar, während die in organisches Wachstum durch Kapitalaufwendungen investierten Barmittel bei 130,9 Millionen US-Dollar lagen. Geschäftsjahr Q4 2024 Der Umsatz belief sich auf 222,6 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr, aber einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 33,9 Millionen US-Dollar und 0,54 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 44,6 Millionen US-Dollar und 0,72 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2023 und 34,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,55 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Quartal zuvor.

Der IC-Umsatz betrug 163,7 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorquartal, wobei der FPD-Umsatz bei 58,9 Millionen US-Dollar lag, was einem Rückgang von 7 % YoY, aber einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Barmittel und kurzfristigen Investitionen von Photronics (PLAB.US) beliefen sich zum Quartalsende auf 640,7 Millionen US-Dollar, bei einem Schuldenberg von 18,0 Millionen US-Dollar. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 erwartet Photronics einen Umsatz zwischen 208 und 216 Millionen US-Dollar und einen den Aktionären zurechenbaren Non-GAAP-Nettogewinn zwischen 0,43 und 0,49 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Heute steigen die Aktien des Unternehmens über EMA200, EMA100 und EMA50 und signalisieren eine Rückkehr zum Aufwärtstrend. Quelle: xStation5 von XTB

