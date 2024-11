Die Aktien von Pinterest (Ticker: PINS) sind am Donnerstag nachbörslich stark unter Druck geraten, verloren mehr als 12% unter mehr als 5 Millionen gehandelter Stücke, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 7.86 Millionen Aktien um. Pinterest Aktie stürzt nachbörslich auf schwache Quartalszahlen ab Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Pinterest Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Pinterest WKN: A2PGMG | ISIN: US72352L1061 | Ticker: PINS Hauptgrund für den Kurssturz waren weniger die Zahlen selbst, als der durchwachsene Ausblick. So wies das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von $0.40 gegenüber erwarteter $0.34 aus und einen Umsatz von 898 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteter 896 Millionen US-Dollar. Beim Ausblick für das aktuell laufende Quartal gab Pinterest bekannt, dass man einen Umsatz zwischen 1.125 und 1.145 Milliarden US-Dollar erwartet, unter der Erwartung der Wall Street von 1.143 Milliarden US-Dollar. Julia Donnelly, CFO von Pinterest, gab als Grund für den hinter den Erwartungen zurückbleibenden Umsatz mit, dass dieser in der anhaltenden Schwäche der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Teil des breiteren Marktes für Konsumgüter sind, zu suchen ist und, dass sich der Einbruch in diesem Sektor wahrscheinlich auch im vierten Quartal fortsetzen werde. In Bezug auf die sonst für Pinterest als Social Media Unternehmen relevanten Kennzahlen gab Pinterest eine Zahl von weltweit 537 Millionen Daily Active Usern (DAUs) an, über der Erwartung von 532.6 Millionen liegend. Zudem gab Pinterest Kostensteigerungen von 17% auf 904 Millionen US-Dollar an gegenüber 768 Millionen US-Dollar im Vorjahr, resultierend aus steigenden Ausgaben von Pinterest bei Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie auf die Einstellung von Mitarbeitern mit Fachkenntnissen im Bereich künstliche Intelligenz. Dennoch entsprach der Nettogewinn des Unternehmens einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von satten 354% auf 30.56 Millionen US-Dollar. Für die Aktie ist ganz besonders dieser Gewinnsprung beachtlich, das Gap down scheint im ersten Moment etwas „übertrieben“. Am heutigen Handelstag dürfte der Fokus auf der $30 Marke liegen, ein Halten unterhalb machte realistisch einen Test der $28 Marke und somit der nachbörslichen Tiefs von Donnerstagabend denkbar. Eine Rückeroberung und Halten über $31 hingegen könnte auf der Kehrseite bereits ein Signal sein, dass die initiale Enttäuschung bereits verarbeitet wurde und die Aktie sich bei entsprechender Nachfrage zurück in Richtung $34, 35 aufmacht. Pinterest Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

