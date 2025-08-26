Börse Aktuell: Politische Krise in Frankreich belastet den CAC 40 Index Der französische Premierminister François Bayrou hat angekündigt, dass er am 8. September seine Regierung nach seiner Erklärung zur allgemeinen Haushaltspolitik einer Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung unterziehen wird. Sollte das Vertrauen verweigert werden – ein Novum in der Fünften Republik –, müsste die Regierung zurücktreten. Angesichts der aktuellen parlamentarischen Blockade gilt eine Auflösung der Nationalversammlung als wahrscheinlich, was die politische Unsicherheit verlängern und die Erstellung des Haushalts 2026 weiter verzögern würde. Börse Aktuell blickt deshalb mit Sorge auf die Entwicklungen in Paris, da die politische Krise unmittelbare Auswirkungen auf den CAC 40 Index hat. ►CAC 40 (FRA40) | WKN: 969400 | ISIN: FR0003500008 | Ticker: FRA40 Parteipositionen im Überblick Auf der linken Seite kündigten La France Insoumise und Europe Écologie-Les Verts an, gegen die Vertrauensfrage zu stimmen. Die Haltung der Sozialistischen Partei bleibt jedoch ausschlaggebend. Trotz der erklärten Opposition von Boris Vallaud und Olivier Faure sind Verhandlungen mit der Regierung nicht ausgeschlossen. Ein Kabinettsumbau mit sozialistischen Ministern oder der Verzicht auf die Abschaffung zweier Feiertage könnten die Position der Sozialisten beeinflussen.

Auf der rechten Seite befindet sich das Rassemblement National in einer schwierigen Lage. Eine Unterstützung der Regierung gilt als politisch unhaltbar, weshalb die Partei voraussichtlich ebenfalls gegen das Vertrauen stimmen wird.

Quelle: Französische Nationalversammlung / Toute l'Europe Gefahr der Haushaltsblockade An den Märkten wird vor allem mit einem Scheitern der Regierung gerechnet. Dies würde Rücktritt, Parlamentsauflösung und Neuwahlen nach sich ziehen – ein Prozess, der den Haushaltskalender massiv verzögern könnte. Eine solche Situation würde nicht nur politische Spannungen verschärfen, sondern auch die Schuldentragfähigkeit Frankreichs belasten. Die Rendite der 10-jährigen französischen Staatsanleihe (OAT) nähert sich bereits der Marke von 3,6 %, einer kritischen Widerstandszone. Börse Aktuell: Marktreaktionen auf den CAC 40 Index Die Unsicherheit spiegelt sich klar im CAC 40 Index wider. Besonders Banken und Versicherer verzeichneten starke Verluste: Société Générale fiel um 8,20 %, Crédit Agricole um 6,01 %. Auch Bau- und Infrastrukturkonzerne wie Vinci, Bouygues und Saint-Gobain standen unter Druck.

Im Gegensatz dazu erwiesen sich international ausgerichtete Branchen wie Luxus und Gesundheit als robuste Stützen des CAC 40 Index: LVMH, Hermès, L'Oréal, Sanofi und Kering hielten ihre Kurse stabil und bestätigten ihre Rolle als sichere Häfen in Zeiten politischer Turbulenzen. CAC 40 / FRA40 im 4 Stunden Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Matéis, Market Analyst – XTB

