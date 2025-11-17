Nasdaq Prognose & Analyse für den 17.11.2025 – Tagesausblick & Charttechnik

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.023 Punkten. Der Index gab bereits am Morgen nach. Die Schwäche setzte sich bis zum Nachmittag fort. Im Zuge dessen setzte der Nasdaq bis an die 24.550 Punkte-Marke zurück. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag konnte sich der Index deutlich und dynamisch erholen. Es ging in dynamischen Impulsen zurück über die 25.000 Punkte-Marke. Das Tageshoch wurde am Abend abverkauft. Bis zum Handelsschluss ging es zurück an die 25.000 Punkte-Marke, wobei ein Wochenschluss über dieser Marke abgebildet werden konnte. Der Tagesschluss von Freitag lag minimal über dem von Donnerstag. Damit wurde nach drei Verlusttagen wieder ein minimaler Tagesgewinn ausgewiesen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

1. Kurzfristig aufgehelltes Chartbild – aber zentrale Hürde bei MA200

Der Nasdaq konnte im Stundenchart die SMA50 zurückerobern und zeigt kurzfristig Stärke. Für ein bullisches Signal muss jedoch die MA200 bei 25.381 Punkten nachhaltig überwunden werden.

2. Übergeordnet bleibt das Bild bärisch

Im 4-Stunden-Chart liegt der Nasdaq klar unter der SMA200 und damit im übergeordneten Abwärtstrend. Nur ein Ausbruch über SMA200, SMA20 und SMA50 könnte diesen Trend aufhellen.

3. Wahrscheinlichkeit spricht leicht für ein bullisches Szenario

Das Setup für den 17.11.2025 favorisiert mit 60 % Wahrscheinlichkeit ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario, bei einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.449 und 24.680 Punkten.

Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Montag, den 17.11.2025

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 25.023 Punkten und zeigte früh Schwäche. Bis zum Nachmittag fiel der Index bis an die 24.550 Punkte-Marke, bevor er sich mit Beginn des offiziellen Handels dynamisch erholte. Die Aufwärtsimpulse führten den Nasdaq erneut über die 25.000 Punkte-Marke, auch wenn das Tageshoch am Abend wieder abverkauft wurde. Der Wochenschluss lag dennoch leicht über dieser Marke und markierte nach drei Verlusttagen einen minimalen Tagesgewinn.

Nasdaq Analyse – Marktdaten im Überblick (14.11. vs. 13.11.)

14.11. 13.11. Erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.215 25.643 25.190 25.215 Tagestief (TT) 24.549 24.924 25.751 24.549 Tagesschluss 25.025 25.017 — — Range (Punkte) 666 719 — —

Zeitraum 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Der Nasdaq eröffnete unter der SMA20 (25.047 Punkte) und setzte seine Abwärtsbewegung bis zum Nachmittag fort. Erst am 50-%-Retracement drehte der Markt und lief dynamisch wieder an die SMA20 heran und darüber hinaus. Trotz Verkaufsdruck am Abend schloss der Nasdaq knapp über dem 38,2-%-Retracement.

Im frühen Montagshandel konnte der Index weiter zulegen und stieg problemlos über die SMA50 (25.151 Punkte).

Wesentliche charttechnische Aussagen

Über der SMA50 steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Anstiege bis zur MA200 (25.381 Punkte) .

Oberhalb der MA200 liegt das 23,6-%-Retracement , das für eine bullische Struktur im Stundenchart überschritten werden müsste.

Rückfall unter die SMA50 → mögliche Stabilisierung an SMA20 oder 38,2-%-Retracement.

Um die Aufwärtsbewegung zu bestätigen, sollte spätestens am 38,2-%-Retracement ein erneuter Richtungswechsel erfolgen.

Einschätzung kurzfristig (Nasdaq Prognose): neutral

Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Der Index bewegt sich weiterhin unter der SMA200 (25.250 Punkte), was das übergeordnete Bild bärisch erscheinen lässt. Ein nachhaltiges Überwinden der SMA50 und SMA20 gelang zuletzt nicht. Der Freitagshandel zeigte zwar einen Docht nahe der SMA200, der Kerzenkörper blieb jedoch über dem 38,2-%-Retracement.

Kernerkenntnisse aus dem 4h-Chart

Solange der Nasdaq unter der SMA200 bleibt, drohen Rücksetzer bis zum 50-%-Retracement .

Selbst bei einem Ausbruch über die SMA200 müssen zusätzlich SMA20 und SMA50 überwunden werden – beide liegen eng beieinander und erwiesen sich bereits als schwierige Hürden.

Die Kursreaktionen im Bereich dieser gleitenden Durchschnitte sollten heute genau beobachtet werden.

Einschätzung übergeordnet (Nasdaq Prognose): bärisch

Nasdaq Prognose – Ausblick auf den Handelstag (17.11.2025)

Der Nasdaq notiert im frühen Handel bei 25.167 Punkten, etwa 144 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Setup für die Nasdaq Prognose

Hält sich der Index über 25.167 Punkten, sind folgende Zonen potenzielle Ziele:

25.183/85 → 25.204/06 → 25.225/27 → 25.242/44 → 25.261/63 → 25.279/81 → 25.303/05 → 25.324/26 Punkte

Über 25.324/26 möglich:

25.342/44 → 25.359/61 → 25.377/79 → 25.394/96 → 25.411/13 → 25.428/30 → 25.447/49 → 25.465/67 Punkte

Short-Setup für die Nasdaq Prognose

Fällt der Nasdaq unter 25.167 Punkte, rücken folgende Ziele in den Fokus:

25.155/53 → 25.136/34 → 25.121/19 → 25.104/02 → 25.085/83 → 25.067/65 → 25.049/47 → 25.033/31 → 25.019/17 → 25.005/03 → 24.982/80 Punkte

Unter 24.982/80 möglich:

24.965/63 → 24.945/43 → 24.929/27 → 24.912/10 → 24.888/86 → 24.869/67 → 24.850/48 → 24.831/29 → 24.815/13 → 24.799/97 Punkte

Nasdaq Widerstände

25.250/75

25.347/68/81

25.516

25.642

25.749

Nasdaq Unterstützungen

25.151

25.047

24.986

24.848/09

24.618

24.413

Quelle: Eigenanalyse, Daten aus xStation5

Kursmarken in FETT sind Kreuzunterstützungen bzw. Kreuzwiderstände.

Gesamteinschätzung – Nasdaq Prognose für heute

Wir erwarten auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag.

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Tagesrange (erwartet):

25.326 / 25.449 Punkte bis 25.065 / 24.680 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 17.11.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 17.11.2025 erwartet einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag. Das Bull-Szenario liegt bei 60 %, das Bear-Szenario bei 40 %.

Wie ist die aktuelle Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)?

Der Nasdaq zeigt kurzfristig ein aufgehelltes Chartbild, nachdem die SMA50 zurückerobert wurde. Für weitere Aufwärtsimpulse muss der Index jedoch die MA200 bei 25.381 Punkten überschreiten.

Wie ist die übergeordnete Nasdaq Analyse im 4h-Chart?

Im 4-Stunden-Chart bleibt der Trend bärisch. Der Index notiert unter der SMA200. Erst ein Ausbruch über SMA200, SMA20 und SMA50 würde das Chartbild nachhaltig verbessern.

Welche Widerstände sind heute für die Nasdaq Prognose wichtig?

Zentrale Widerstände liegen bei 25.250/75, 25.347/68/81 sowie 25.516 Punkten. Besonders relevant ist die Zone um die MA200.

Welche Unterstützungen gelten laut aktueller Nasdaq Analyse?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.151, 25.047, 24.986 sowie im Bereich 24.848/09 Punkten.

Wie sieht das Long-Setup für den Nasdaq heute aus?

Bleibt der Index über 25.167 Punkten, sind Kursziele bis 25.324/26 und darüber hinaus bis 25.465/67 Punkten möglich.

Wie sieht das Short-Setup in der Nasdaq Prognose aus?

Unterhalb von 25.167 Punkten drohen Abwärtsziele bis 24.982/80 und tiefer bis 24.799/97 Punkten.

Welche Tagesrange wird für heute erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.326 / 25.449 Punkten auf der Oberseite und 25.065 / 24.680 Punkten auf der Unterseite.