Die Aktie des weltweit größten Sportwagenherstellers Porsche (Ticker: P911) steht aktuell vor der Markierung neuer Allzeittiefs, handelt knapp oberhalb der 55 Euro Marke. Nach dem starken Börsendebüt im September 2022 und der Markierung von Allzeithochs um rund 120 Euro in der ersten Hälfte des Jahres 2023, befindet sich die Aktie seitdem in einem kontinuierlichen Abwärtstrend – und ein Turnaround ist nicht in Sicht. Porsche mit umfangreichen Spar- und Investitionsmaßnahmen 🔴 Abwärtstrend in der Aktie beschleunigt sich, neue Allzeitiefs voraus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Porsche Handelsideen 🔴 Porsche Prognose & Ausblick ► Porsche AG WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker: P911.DE Bereits am Donnerstagabend kündigte Porsche an, mit umfangreichen Spar- und Investitionsmaßnahme viel Geld in die Entwicklung neuer Motoren und einer hochwertigeren Ausstattung zu stecken, um dem schleppenden Geschäft mit Elektro-Sportfahrzeugen entgegenzuwirken. Ausgehend von jüngsten Projektionen geht Porsche davon aus, dass man 2025 Erlöse von 39 – 40 Milliarden Euro bei einer Umsatzrendite zwischen 10% und 12% erwartet, 2023 wies das Unternehmen noch eine Umsatzrendite von 18% aus. Kurz zur Erklärung: mit der operativen Umsatzrendite wird der Anteil bezeichnet, der vom Umsatz als operativer Gewinn hängenbleibt. Mit Blick auf die Aktie ist diese für Investoren derzeit keinen Blick wert: die Sequenz fallender Hochs und Tiefs ist klar erkennbar, die Aktie handelt unter fallenden 50-, 100- und 200-Tagelinien und ist ausgehend hiervon in Verbindung mit dem schwachen, fundamentalen Ausblick keinen näheren Blick wert. Porsche Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

