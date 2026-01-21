Aktien Marathon: Puma Prognose 2025–2029 | Chartcheck & Einschätzung

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► Puma WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603/ Symbol: PMMAF / Kürzel: PUM

✅ Drei Key Takeaways

Wochenchart bleibt bärisch: Trotz Stabilisierung notiert die Puma Aktie weiterhin in einem übergeordnet schwachen Trend – erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 (44,19 EUR) würde das Bild deutlich aufhellen.

Tageschart neutral mit klaren Marken: Die Aktie hält sich aktuell über der SMA200 (20,90 EUR) . Nächste Hürde ist die SMA20 (22,42 EUR) , echte Entspannung erst über dem Gap bei 28,23 EUR .

Fazit für den Aktien Marathon: Fundamental solide, aber Kursverlauf enttäuschend – Watchlist-Kandidat, spekulativ interessant bei stärkeren Rücksetzern und eher untergewichtet für langfristige Anleger.

Aktien Marathon: Puma Prognose (Puma Aktie Analyse)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartcheck – Wochenchart

Im August 2021 hat die Puma Aktie ein markantes Hoch ausgebildet, das im Anschluss direkt abverkauft wurde. Seitdem setzte der Kurs über einen langen Zeitraum sukzessive zurück – in einer klar wellenförmigen Abwärtsbewegung. Erholungen wurden dabei regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt.

Erst in den letzten Monaten konnte die Aktie einen Boden finden und sich stabilisieren. Seit dem Hoch hat das Papier über 80 % an Wert verloren.

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass sich die Puma Aktie über weite Strecken im Einflussbereich der gleitenden Durchschnitte bewegte:

SMA20 bei 20,50 EUR

SMA50 bei 21,60 EUR

Ein nachhaltiges Absetzen über die SMA50 gelang auf der Oberseite lange nicht. Gleichzeitig übte die SMA20 bei Rücksetzern wiederholt eine starke Anziehungskraft aus. In den vergangenen Handelswochen konnte sich die Aktie zwar über SMA20 und SMA50 schieben, doch die Bewegung ist bislang nicht dynamisch genug, um als klare Trendwende zu gelten.

Entscheidend für eine bullische Interpretation wäre erst ein stabiler Ausbruch per Wochenschluss über die:

SMA200 bei 44,19 EUR

Solange sich die Aktie jedoch nicht belastbar von SMA20 und SMA50 lösen kann, bleibt eine Fortsetzung der Seitwärtsphase möglich. Sollte die Aktie im Zuge neuer Schwäche den Kontakt zur SMA20 verlieren, wäre ein erneuter Test des Jahrestiefs 2025 denkbar.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart (Puma Prognose): bärisch

Chartcheck – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist die Stabilisierung und Konsolidierung der Puma Aktie in den letzten Monaten deutlich zu erkennen. Seit April 2025 bewegt sich das Papier überwiegend seitwärts im Bereich der kurzfristigen Durchschnittslinien (DMA20/SMA50).

Im November wurde das Jahrestief bei 15,28 EUR markiert. Zwar folgte danach eine technische Gegenbewegung, jedoch ließ die Dynamik relativ schnell wieder nach.

In den letzten Handelstagen setzte die Aktie erneut auf die:

SMA200 bei 20,90 EUR

Der Kurs konnte sich bislang darüber halten. Sollte dieser Support in den kommenden Handelstagen bestätigen, könnte ein erneuter Anlauf in Richtung:

SMA20 bei 22,42 EUR

erfolgen.

Eine deutliche Entspannung im Chartbild wäre allerdings erst dann gegeben, wenn sich die Aktie nachhaltig über dem offenen Gap bei:

28,23 EUR

etablieren kann.

Sollte die SMA200 hingegen wieder aufgegeben werden, könnte zunächst die:

SMA50 bei 19,99 EUR

stützend wirken und eine Gegenbewegung ermöglichen. Fällt die Aktie jedoch per Tagesschluss unter die SMA50, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das offene Gap auf der Unterseite bei:

17,11 EUR

geschlossen wird.

Aktuelle Einschätzung Tageschart (Puma Prognose): neutral

Unternehmensprofil:

PUMA SE ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Sportartikeln mit Sitz in Herzogenaurach, der Schuhe, Textilien und Accessoires unter den Marken PUMA und Cobra Golf anbietet und sich als „schnellste Marke“ positionieren möchte. Die Marke wird über eigene Stores, Online-Shops und Partner distribuiert. Der Konzern hat den Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit mit Zielen für Klima, Kreislaufwirtschaft und Menschenrechte (Strategie FOREVER. BETTER.) und Kultur. Das Unternehmen ist als Top Employer zertifiziert.



Aktionärsstruktur Puma:

Die neun größten Aktionäre halten über 50 Prozent der Anteile, wobei der Ankeraktionär das Pinault Francois Family Office ist.

Wichtige Bewertungskennzahlen Puma 2020 - 2024

Der Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum deutlich erhöht, wobei die Wachstumsdynamik in den letzten drei Jahren deutlich nachgelassen hat.

Die Zahl der Beschäftigten wurde sukzessive erhöht. Gegenüber 2022 wurde die Zahl der Beschäftigten um 1.500 Menschen aufgestockt. Damit war das Wachstum der Beschäftigten innerhalb dieses Zeitraums höher als das Umsatzwachstum.

Diese lässt sich auch am pro Kopf Umsatz ablesen, der sich leicht reduziert hat.

Das operative Ergebnis lag 2024 fast um Faktor 3 über dem Wert von 2020. Es ist allerdings auch feststellbar, dass das Ergebnis in den letzten drei Jahren sukzessive zurückgegangen ist.

Die Entwicklung spiegelt sich auch bei Ergebnis vor Steuern wider. Dies hat 2024 gegenüber 2024 um gut 90 Mio. EUR abgenommen.





Die Dividende wurde von 2020 auf 2022 deutlich erhöht. Der Rückgang in den Ertragszahlen hat 2024 auch einen Einfluss auf die Dividendenzahlung gehabt. Die Dividende wurde um 0,21 EUR gekürzt.

Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von 23,53 bewertet worden. Die Aktie hat sich damit in den letzten drei Jahren hinsichtlich der Bewertung nicht wesentlich verändert.

Das Eigenkapital konnte sukzessive erhöht werden. Innerhalb von fünf Jahren konnte das Eigenkapital um 1 Mrd. EUR erhöht werden.

Die Eigenkapitalquote liegt 2024 in etwa auf dem Niveau von 2021. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch das Fremdkapital im Betrachtungszeitraum erhöht worden ist.

Summary – Aktien Marathon Fazit zur Puma Prognose

Puma zeigt grundsätzlich eine solide Umsatzentwicklung, auch wenn diese übergeordnet in den letzten Jahren eher stagnierte. Die Ertragskennzahlen sind positiv, jedoch bleibt die Kursentwicklung der Aktie klar enttäuschend.

Aus unserer Sicht kann die Puma Aktie im Rahmen des Aktien Marathon zunächst auf die Watchlist gesetzt werden. Bei größeren Rücksetzern könnte sie als spekulative, untergewichtete Depotbeimischung interessant werden – insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

FAQ

Was ist der Aktien Marathon?

Der Aktien Marathon ist eine wöchentliche Aktienanalyse mit Fokus auf langfristige Bewertung, fundamentale Kennzahlen und Projektionen bis 2028/2029.

Wie lautet die aktuelle Puma Prognose?

Die Puma Prognose ist im Wochenchart aktuell bärisch, im Tageschart neutral. Kurzfristig hängt viel davon ab, ob die Aktie wichtige Unterstützungen halten kann.

Ist die Puma Aktie aktuell kaufenswert?

Die Puma Aktie ist derzeit eher ein Watchlist-Kandidat. Interessant kann sie bei größeren Rücksetzern als spekulative, untergewichtete Depotbeimischung sein.

Welche Kursmarken sind bei der Puma Aktie besonders wichtig?

Wichtige Marken sind die SMA200 (20,90 EUR im Tageschart / 44,19 EUR im Wochenchart) sowie die SMA20 und SMA50. Zusätzlich spielt das Gap bei 28,23 EUR eine zentrale Rolle.

Was spricht im Chart für eine Erholung der Puma Aktie?

Ein positives Signal wäre, wenn die Aktie die SMA200 im Tageschart verteidigt und anschließend dynamisch über die SMA20 (22,42 EUR) ansteigen kann.

Wann wäre die Puma Aktie wieder bullisch?

Bullisch wäre das Chartbild erst, wenn die Aktie sich per Wochenschluss über der SMA200 (44,19 EUR) etablieren kann.

Welche Risiken bestehen bei der Puma Prognose?

Ein Risiko ist ein Rückfall unter die SMA50 (19,99 EUR). Dann könnte die Aktie das offene Gap auf der Unterseite bei 17,11 EUR anlaufen.

Warum ist die Kursentwicklung der Puma Aktie so schwach?

Trotz grundsätzlich solider Kennzahlen hat die Aktie seit dem Hoch 2021 stark verloren. Der langfristige Abwärtstrend hat Erholungen immer wieder begrenzt.

Wie sollten langfristige Anleger die Puma Aktie einordnen?

Langfristige Anleger können Puma als Beobachtungsposition einordnen und erst bei besseren Einstiegsniveaus oder bestätigter Trendwende aktiv werden.