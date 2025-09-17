PUMA Aktie: Übernahme-Spekulation treibt den Kurs +15 %

📊 PUMA Aktie im Fokus: Übernahme-Spekulation treibt den Kurs 🚀 📰 Einleitung Die PUMA Aktie sorgt heute für Schlagzeilen an der Börse: Am Mittwoch, dem 17. September, schoss der Kurs intraday um rund 15 % nach oben. Grund sind Spekulationen über eine mögliche Übernahme, nachdem Berichte über potenzielle Käufer des 29%-Anteils der Pinault-Familie publik wurden. Für Anleger ist das ein spannendes Signal, gerade weil die Aktie seit Jahresbeginn etwa 50 % verloren hat und somit für Investoren ein attraktives Ziel darstellen könnte. ► Puma | WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker: PUM.DE 📌 Key Takeaways PUMA Aktie +15 % 📈 – Übernahme-Gerüchte sorgen für massiven Kurssprung. Interessenten im Gespräch 🤝 – Medien berichten über Authentic Brands-CEO Jamie Salter und CVC-Chef Alex Dibelius als mögliche Käufer. Attraktive Bewertung 💰 – Kursrückgang von 50 % seit Jahresbeginn macht PUMA anfällig für Übernahmespekulationen. 📈 PUMA Aktie – Spekulationen um Übernahme Laut Manager Magazin sollen gleich zwei Investoren Interesse am PUMA-Anteil der Pinault-Familie (29 %) zeigen. Auch Reuters bestätigte diese Informationen. Besonders genannt wurden: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Jamie Salter , CEO von Authentic Brands

Alex Dibelius, Chef des CVC-Fonds Diese Entwicklung befeuert das Anlegerinteresse, da Übernahmen meist mit einer Neubewertung und starkem Kursanstieg verbunden sind. ✅ Fazit Die PUMA Aktie erlebt durch die aktuellen Übernahme-Spekulationen eine starke Rally. Mit einem Plus von 15 % und möglichen strategischen Käufern im Gespräch könnte die Aktie wieder stärker in den Fokus institutioneller Anleger rücken. Dennoch bleibt Unsicherheit, ob es tatsächlich zu einem Deal kommt. Für Investoren bleibt die Aktie damit spannend – sowohl wegen der Chancen auf eine Übernahme als auch aufgrund der günstigen Bewertung nach den deutlichen Kursverlusten 2025. Puma Aktie Chart (D1) Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Puma Aktie 1. Warum ist die Puma Aktie zuletzt gestiegen?

Die Puma Aktie legte kurzfristig um +4,2 % zu, nachdem Spekulationen über eine mögliche Fusion mit Adidas aufkamen. 2. Sollte man jetzt Puma Aktien kaufen?

Langfristige Anleger sollten vorsichtig bleiben. Erst eine Rückeroberung der 25-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie könnte ein technisches Kaufsignal darstellen. 3. Welche Risiken bestehen für die Puma Aktie?

Die größten Risiken liegen in schwachem Wachstum, hohem Wettbewerbsdruck und der Skepsis vieler Analysten bezüglich einer Fusion mit Adidas. 4. Welche Rolle spielt der neue CEO für die Puma Aktie?

Seit Juli 2025 führt Arthur Höld, ehemaliger Adidas-Manager, Puma. Er will bis Ende Oktober eine neue Strategie vorstellen, die entscheidend für die Zukunftsausrichtung sein könnte. 5. Wie hat sich die Puma Aktie 2025 entwickelt?

Die Aktie hat seit Jahresbeginn über -50 % verloren, in der Spitze sogar -60 %. Damit gehört sie zu den schwächsten Werten im Sektor.

