Puma-Aktien brechen nach enttäuschendem Ausblick und Dividende um 22% auf 10-Jahres-Tiefststand ein📉

Die Puma-Aktie (PUM.DE) fällt heute weiter und erreicht ein Niveau wie seit 2015 nicht mehr. Die Umsätze und Prognosen des Unternehmens deuten auf eine schwierige Zeit hin, in der die Margen unter Druck geraten könnten. Zum zweiten Mal innerhalb von sieben Wochen hat das Unternehmen die Anleger mit schwächer als erwarteten Ergebnissen enttäuscht. Unter Berufung auf Handelszölle, Währungsschwankungen und geopolitische Spannungen rechnet das Unternehmen nun mit einem weiteren Jahr mit langsamem Wachstum. Es wird erwartet, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) für 2025 zwischen 520 und 600 Millionen Euro liegen wird und damit hinter dem Marktkonsens von 674 Millionen Euro zurückbleibt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Andere Bekleidungsmarken wie Adidas und Nike sehen sich ebenfalls mit Herausforderungen konfrontiert, aber Puma scheint die schwächste Leistung unter ihnen zu sein. Analysten sind zunehmend pessimistisch, was die Fähigkeit von Puma angeht, die Attraktivität der Marke zu steigern und die wichtigsten Turnschuh-Modelle, die in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen, erfolgreich zu vermarkten. Das Unternehmen verzeichnet schwache Verkäufe auf dem chinesischen Markt, während seine Verkäufe in den USA aufgrund der möglichen Auswirkungen von Zöllen, die die Preise von Puma auf dem US-Markt erhöhen könnten, geringere Gewinne erzielen könnten. Finanzielle Ergebnisse Gesamtumsatz: 2,29 Mrd. € , entsprechend der Prognose von 2,29 Mrd. € (höherer Schuhumsatz, geringerer Bekleidungsumsatz)

, entsprechend der Prognose von (höherer Schuhumsatz, geringerer Bekleidungsumsatz) EMEA-Umsatz: 796,5 Mio. € gegenüber 759,4 Mio. € Prognose

gegenüber Prognose Amerika Umsatz: 986,3 Mio. € gegenüber 992 Mio. € Prognose

gegenüber Prognose APAC-Umsatz: 506,6 Mio. € gegenüber 536,8 Mio. € Prognose

gegenüber Prognose Währungsbereinigtes Umsatzwachstum: +9,8% im Jahresvergleich gegenüber +9,87% Prognose Regionales Umsatzwachstum im Jahresvergleich: EMEA: +14,6% im Jahresvergleich gegenüber +12,1% Prognose

gegenĂĽber Prognose Nord- und SĂĽdamerika: +6,5% im Jahresvergleich gegenĂĽber +4,67% Prognose

gegenüber Prognose APAC: +9,5% im Jahresvergleich gegenüber +13,8% Prognose Gewinnspannen und Rentabilität: Bruttomarge: 47,3% vs. 47,4% Prognose

vs. Prognose EBIT: 109 Millionen € gegenüber 109 Millionen € Prognose

gegenüber Prognose Dividende je Aktie: 0,61 € vs. 0,76 € Prognose Puma erwartet, dass sein Umsatz im Jahresvergleich im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen wird. Im Februar 2025 startete das Unternehmen das "NextLevel "-Programm mit dem Ziel, bis 2027 eine EBIT-Marge von 8,5 % zu erreichen. Die Umsetzung dieser Initiative wird in diesem Jahr etwa 75 Millionen Euro kosten, aber das Unternehmen rechnet mit Kosteneinsparungen von insgesamt 100 Millionen Euro, die letztlich zu einem zusätzlichen Gewinn von etwa 25 Millionen Euro führen sollen. Puma Aktien (PUM.DE) im Wochenchart Die Aktie wird derzeit rund 60 % unter dem gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitt (EMA200, rote Linie) gehandelt und erreicht damit Niveaus, die zuletzt zur Jahreswende 2015 und 2016 zu beobachten waren. Quelle: xStation5 von XTB

